Выглядеть на вечеринке безупречно: семь советов по приведению себя в порядок перед Новым годом

3:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все женщины стремятся выглядеть безупречно на главном празднике года. Дерматологи поделились советами, как подготовиться к Новому году за оставшееся время.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Проведите чистку лица. Ороговевшие чешуйки на коже закупоривают поры и мешают регенерации. Пилинг удаляет их и активизирует обновление. За месяц до вечеринки проведите чистку лица с использованием концентрированных продуктов с фруктовыми кислотами. Процедуру проводите 1-2 раза в неделю и наносите увлажняющий крем. В канун Нового года протрите лицо кубиком льда, чтобы закрыть и сузить поры, уменьшить воспаление и повысить тонус кожи. Используйте скраб для губ. За 2 недели до праздника сделайте скраб для губ из коричневого сахара, меда, нерафинированного кокосового масла и корицы. Смешайте ингредиенты, нанесите смесь на губы и помассируйте 5-7 минут. Смойте остатки теплой водой и нанесите увлажняющий бальзам. Процедуру проводите 1-2 раза в неделю, после скрабирования наносите маску. Подлечите волосы. За 5-6 недель до Нового года подлечите волосы: перед мытьем втирайте яичный желток для гладкости. После мытья используйте маску или восстанавливающую эмульсию. За 3 дня до праздника наносите натуральное масло. Сушите волосы естественным путем или используйте холодный обдув фена, массируйте кожу головы для роста волос. Не используйте горячие стайлеры и обновите стрижку. Приведите в порядок ногти. Уход за ногтями важен для совершенного вида на новогодней вечеринке. За 2 недели удалите лак и отполируйте ногтевую пластину. Нанесите питательную маску на 2 минуты, удалите остатки теплой водой. Нанесите ремувер на кожу вокруг ногтей, удалите его через указанное время деревянной палочкой. За 3 дня наносите укрепляющие масла. Ногти станут крепкими и ухоженными, просто покройте их лаком. Уделите внимание телу. За 3-4 недели до праздника начните уход за телом. Отшелушивайте кожу сухой щеткой перед душем. Используйте скраб из кофе и оливкового масла для подтягивания кожи. Наносите увлажняющий лосьон после душа. Жёсткие участки кожи на локтях, коленях и пятках массируйте пемзой каждый день. Сбалансируйте рацион. Диета перед Новым годом поможет сбросить пару килограммов и обрести свежий вид. Включите в рацион орехи, фрукты, зеленые салаты для восполнения цинка и омега-3. Откажитесь от алкоголя, жирных сортов мяса, сладкого и белого хлеба, ешьте 5 раз в день, порции делите пополам. Пейте не менее 1,5-2 литров чистой воды в день. Уделите внимание физической активности и сну. Физическая активность ускоряет кровообращение и обогащает организм кислородом. Выберите утреннюю зарядку, упражнения на пластичность мышц, прогулки или плавание. Ложитесь спать до 23:00, сон должен быть не менее 8 часов.

Приближается Новый год, подготовьте тело, кожу и волосы к празднику. Следуйте простым советам экспертов, чтобы выглядеть превосходно.

Уточнения

Вечери́нка — встреча людей (часто друзей и знакомых), в основном для развлечения и отдыха.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



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