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Как правильно начать использовать ретиноиды для кожи и избежать побочных эффектов?

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Ретиноиды — это мощные компоненты в косметике, которые помогают бороться с морщинами, акне и гиперпигментацией. Однако, при неправильном использовании они могут вызывать раздражение, сухость и покраснение кожи. Чтобы избежать неприятных побочных эффектов и максимально эффективно использовать ретиноиды, важно правильно адаптировать кожу и следовать нескольким ключевым рекомендациям.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Правила адаптации кожи к ретиноидам

Начинайте использовать ретиноиды постепенно, чтобы кожа успела привыкнуть к активному компоненту. В первый месяц наносите средство 2–3 раза в неделю, увеличивая частоту использования по мере того, как лицо адаптируется. Лучше всего применять ретиноиды на ночь, так как они могут повышать чувствительность дермы к солнечному свету.

Увлажнение и защита

Использование ретиноидов может сушить кожу, поэтому увлажнение становится важной частью ухода. Выбирайте кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, чтобы поддерживать водный баланс. Также не забывайте об использовании солнцезащитных средств с SPF 30 и выше, чтобы защитить кожу от повреждений и пигментации, вызванных ретиноидами.

Смягчение побочных эффектов

Если кожа становится слишком сухой или раздраженной, попробуйте уменьшить частоту применения ретиноидов и используйте более легкие формулы с ретиноидными производными, такими как ретинальдегид. Ночные маски и успокаивающие сыворотки помогут снизить воспаление и ускорить восстановление кожи.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами ретиноидов без стресса для кожи и добиться видимых улучшений.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый антиоксидант.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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