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Как применить драпинг для скульптурирования лица с помощью румян?

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Техника драпинга — это тренд из 80-х, который снова завоевывает популярность в мире макияжа. В отличие от традиционного контуринга, где используют бронзеры и хайлайтеры, драпинг фокусируется на румянах, которые подчеркивают форму лица и придают ему свежий, здоровый вид.

Румяна
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Румяна

Основы техники драпинга

Суть драпинга заключается в использовании румян для создания объема и формы, а также для акцентирования на скуловых зонах. В отличие от контуринга, который делает акцент на затемнении, драпинг придает коже сияние. Это идеальный способ для тех, кто хочет добавить свежести и легкости своему образу, не перегружая лицо макияжем.

Как правильно нанести румяна для драпинга?

Для драпинга важно выбрать кремовые или жидкие румяна, которые легко растушевываются и не создают резких линий. Начните с нанесения румян на яблочки щек, постепенно растушевывая их вверх к вискам. Затем можно добавить немного румян вдоль линии подбородка и на лоб для создания гармоничного, естественного вида.

Преимущества техники драпинга

Техника драпинга подходит для различных типов кожи и позволяет создать естественное сияние, скрывая недостатки и придавая лицу свежий вид. Это отличный вариант для тех, кто не любит слишком яркий контуринг, но хочет подчеркнуть природные линии лица.

Попробуйте драпинг в своем макияже, и вы получите не только яркий, но и гармоничный образ, который подойдёт для повседневного использования.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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