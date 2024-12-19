Развенчиваем мифы об уходе за жирными волосами

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жирные волосы требуют особого подхода, чтобы сохранить их здоровье и свежий вид. Однако вокруг ухода за этим типом локонов существует множество мифов, которые могут привести к ошибкам. Разберёмся, какие из них правдивы, а какие стоит оставить в прошлом.

Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стрижка

Частое мытьё усиливает жирность волос

На самом деле частота мытья зависит от индивидуальных особенностей. Жирные волосы можно мыть ежедневно, если использовать мягкие шампуни без сульфатов. Важно избегать слишком горячей воды, чтобы не стимулировать работу сальных желез.

Жирным волосам не нужны кондиционеры и маски

На самом деле такие средства важны даже для жирных волос, но выбирать их нужно с умом. Используйте лёгкие бальзамы, которые не утяжеляют шевелюру, и наносите их только на кончики. Для глубокого очищения раз в неделю применяйте шампуни с глиной или углем.

Жирные волосы — результат только неправильного ухода

Жирность волос также зависит от питания, гормонального фона и окружающей среды. Старайтесь избегать слишком частого прикосновения к волосам, чтобы не переносить лишний жир с рук на корни.

Советы для контроля жирности

Используйте сухие шампуни между мытьём для продления свежести волос.

Избегайте средств с силиконами — они могут утяжелить волосы.

Питайтесь сбалансированно, ограничив жирную и сладкую пищу.

Жирные волосы не приговор. С правильным уходом они будут выглядеть ухоженно и здорово.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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