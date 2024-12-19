Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшее средство от похмелья на новогоднем столе
Руки и ноги целы! Как безопасно собрать разбитое стекло в квартире
В Нью-Йорке растёт число автомобилей-призраков
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти наследника
Илья Авербух раскрыл фаворита чемпионата России по фигурному катанию
Безопасная красная икра: как распознать опасные добавки на упаковке
Тайна Gmail-аккаунта: как защитить свои письма от чужих глаз
Редкие растения Хабаровского края: что изменилось в новой Красной книге?

Развенчиваем мифы об уходе за жирными волосами

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Жирные волосы требуют особого подхода, чтобы сохранить их здоровье и свежий вид. Однако вокруг ухода за этим типом локонов существует множество мифов, которые могут привести к ошибкам. Разберёмся, какие из них правдивы, а какие стоит оставить в прошлом.

Стрижка
Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стрижка

Частое мытьё усиливает жирность волос

На самом деле частота мытья зависит от индивидуальных особенностей. Жирные волосы можно мыть ежедневно, если использовать мягкие шампуни без сульфатов. Важно избегать слишком горячей воды, чтобы не стимулировать работу сальных желез.

Жирным волосам не нужны кондиционеры и маски

На самом деле такие средства важны даже для жирных волос, но выбирать их нужно с умом. Используйте лёгкие бальзамы, которые не утяжеляют шевелюру, и наносите их только на кончики. Для глубокого очищения раз в неделю применяйте шампуни с глиной или углем.

Жирные волосы — результат только неправильного ухода

Жирность волос также зависит от питания, гормонального фона и окружающей среды. Старайтесь избегать слишком частого прикосновения к волосам, чтобы не переносить лишний жир с рук на корни.

Советы для контроля жирности

  • Используйте сухие шампуни между мытьём для продления свежести волос.
  • Избегайте средств с силиконами — они могут утяжелить волосы.
  • Питайтесь сбалансированно, ограничив жирную и сладкую пищу.

Жирные волосы не приговор. С правильным уходом они будут выглядеть ухоженно и здорово.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Недвижимость
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему Аудио 
Секрет варки куриного филе: нежное мясо за 30 минут
Еда и рецепты
Секрет варки куриного филе: нежное мясо за 30 минут Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Незваные гости с усами! Как сделать так, чтобы они никогда не переступили ваш порог?
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Последние материалы
В Нью-Йорке растёт число автомобилей-призраков
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти наследника
Илья Авербух раскрыл фаворита чемпионата России по фигурному катанию
Безопасная красная икра: как распознать опасные добавки на упаковке
Тайна Gmail-аккаунта: как защитить свои письма от чужих глаз
Редкие растения Хабаровского края: что изменилось в новой Красной книге?
Здоровое питание для отличников: что нужно есть для лучшей работы мозга
Британская The Guardian рассказала о последствиях работы модераторов Facebook** в Кении
Как не набрать лишний вес за праздничным столом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.