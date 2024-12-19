Развенчиваем мифы об уходе за жирными волосами

Жирные волосы требуют особого подхода, чтобы сохранить их здоровье и свежий вид. Однако вокруг ухода за этим типом локонов существует множество мифов, которые могут привести к ошибкам. Разберёмся, какие из них правдивы, а какие стоит оставить в прошлом.
На самом деле частота мытья зависит от индивидуальных особенностей. Жирные волосы можно мыть ежедневно, если использовать мягкие шампуни без сульфатов. Важно избегать слишком горячей воды, чтобы не стимулировать работу сальных желез.
На самом деле такие средства важны даже для жирных волос, но выбирать их нужно с умом. Используйте лёгкие бальзамы, которые не утяжеляют шевелюру, и наносите их только на кончики. Для глубокого очищения раз в неделю применяйте шампуни с глиной или углем.
Жирность волос также зависит от питания, гормонального фона и окружающей среды. Старайтесь избегать слишком частого прикосновения к волосам, чтобы не переносить лишний жир с рук на корни.
Жирные волосы не приговор. С правильным уходом они будут выглядеть ухоженно и здорово.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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