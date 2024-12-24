Почему волосы выпадают: роль питания в их состоянии

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Наш организм — сложный и слаженный механизм, где многие процессы напрямую связаны с внешним видом. Волосы, как индикатор здоровья, страдают от дефицита питательных веществ.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Рассказываем, какие элементы важны для их состояния и из каких продуктов их можно получить.

Микроэлементы

Железо: насыщение клеток кислородом

Железо доставляет кислород к клеткам, включая волосяные фолликулы. Его недостаток может вызывать «кислородное голодание», приводя к сухости кожи, тусклости волос и их выпадению.

Источники

Красное мясо, печень, птица, рыба, бобовые, зеленые листовые овощи, орехи. Для лучшего усвоения сочетайте с продуктами, богатыми витамином C, например, цитрусовыми или киви.

Цинк: баланс работы сальных желез

Цинк регулирует выработку кожного сала, предотвращая как пересушивание кожи, так и её избыточное увлажнение. Это помогает избежать перхоти, ломкости волос или их быстрого загрязнения.

Источники

Говядина, баранина, куриные яйца, рыба, морепродукты, молоко, другие белковые продукты.

Медь: сохранение цвета и структуры волос

Медь участвует в синтезе меланина (пигмента, отвечающего за цвет волос) и укрепляет кератин, делая локоны прочными и блестящими. Её нехватка может вызвать ломкость и преждевременное поседение.

Источники

Морепродукты, семена, орехи, печень, цельнозерновые продукты, шоколад, сухофрукты, капуста, шпинат, морковь, яблоки.

Аминокислоты

Белки, являясь строительным материалом для нашего организма, состоят из аминокислот. Особенно важны для волос цистеин и цистин, которые укрепляют кератин. Их достаточное потребление делает волосы более прочными и устойчивыми к внешним воздействиям.

Источники

Мясо, рыба, яйца, бобовые.

Витамины группы B

Витамины этой группы участвуют в обменных процессах, поддерживая здоровье кожи головы и рост волос:

B1 (тиамин) : улучшает кровообращение кожи головы.

: улучшает кровообращение кожи головы. B3 (ниацин) : усиливает микроциркуляцию, доставляя кислород к фолликулам.

: усиливает микроциркуляцию, доставляя кислород к фолликулам. B6 (пиридоксин) : регулирует работу сальных желез.

: регулирует работу сальных желез. B7 (биотин) : участвует в синтезе кератина, укрепляя волосы.

: участвует в синтезе кератина, укрепляя волосы. B9 (фолиевая кислота): стимулирует деление клеток, обеспечивая рост волос.

Источники

Мясо, рыба, яйца, орехи, зеленые овощи, цельнозерновые продукты.

Чтобы волосы оставались сильными и блестящими, важно обеспечить организм необходимыми элементами. Сбалансированный рацион, включающий мясо, рыбу, овощи, орехи и цельнозерновые продукты, поможет поддерживать здоровье волос и предотвратить их проблемы.

Уточнения

Сальные железы (sebaceous glands) — железы наружной секреции, которые располагаются в коже человека и других млекопитающих и выделяют жировой секрет — кожное сало (себум).



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