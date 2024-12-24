Почему волосы выпадают: роль питания в их состоянии

Наш организм — сложный и слаженный механизм, где многие процессы напрямую связаны с внешним видом. Волосы, как индикатор здоровья, страдают от дефицита питательных веществ.
Рассказываем, какие элементы важны для их состояния и из каких продуктов их можно получить.
Железо доставляет кислород к клеткам, включая волосяные фолликулы. Его недостаток может вызывать «кислородное голодание», приводя к сухости кожи, тусклости волос и их выпадению.
Источники
Красное мясо, печень, птица, рыба, бобовые, зеленые листовые овощи, орехи. Для лучшего усвоения сочетайте с продуктами, богатыми витамином C, например, цитрусовыми или киви.
Цинк регулирует выработку кожного сала, предотвращая как пересушивание кожи, так и её избыточное увлажнение. Это помогает избежать перхоти, ломкости волос или их быстрого загрязнения.
Источники
Говядина, баранина, куриные яйца, рыба, морепродукты, молоко, другие белковые продукты.
Медь участвует в синтезе меланина (пигмента, отвечающего за цвет волос) и укрепляет кератин, делая локоны прочными и блестящими. Её нехватка может вызвать ломкость и преждевременное поседение.
Источники
Морепродукты, семена, орехи, печень, цельнозерновые продукты, шоколад, сухофрукты, капуста, шпинат, морковь, яблоки.
Белки, являясь строительным материалом для нашего организма, состоят из аминокислот. Особенно важны для волос цистеин и цистин, которые укрепляют кератин. Их достаточное потребление делает волосы более прочными и устойчивыми к внешним воздействиям.
Источники
Мясо, рыба, яйца, бобовые.
Витамины этой группы участвуют в обменных процессах, поддерживая здоровье кожи головы и рост волос:
Источники
Мясо, рыба, яйца, орехи, зеленые овощи, цельнозерновые продукты.
Чтобы волосы оставались сильными и блестящими, важно обеспечить организм необходимыми элементами. Сбалансированный рацион, включающий мясо, рыбу, овощи, орехи и цельнозерновые продукты, поможет поддерживать здоровье волос и предотвратить их проблемы.
Сальные железы (sebaceous glands) — железы наружной секреции, которые располагаются в коже человека и других млекопитающих и выделяют жировой секрет — кожное сало (себум).
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