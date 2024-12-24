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Маски для шеи: рецепты для упругости и увлажнения кожи

4:30
Моя семья » Красота и стиль

Кожа шеи тоньше и чувствительнее, чем на лице, поэтому стареет быстрее. Регулярный уход за этой зоной помогает поддерживать её упругость и свежесть.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Помимо базового ухода, можно использовать домашние маски из натуральных ингредиентов. Они легко готовятся, а эффект приятно удивляет.

Особенности кожи шеи и декольте

  • Тонкость и уязвимость: здесь меньше коллагена и эластина, поэтому кожа быстрее теряет упругость и становится морщинистой.
  • Склонность к сухости: из-за малого количества сальных желез кожа часто обезвоживается.
  • Чувствительность к солнцу: ультрафиолет ускоряет старение и провоцирует появление пигментных пятен.
  • Меньшая мышечная поддержка: это делает кожу более подверженной появлению складок и вертикальных морщин

12 домашних рецептов масок для шеи

Разглаживающая маска с желатином

Ингредиенты

  • 1 ст. ложка желатина.
  • 0,5 стакана молока.
  • 1 ст. ложка сливок.

Применение

  • Замочите желатин в молоке на 40 минут.
  • Прогрейте до полного растворения желатина, остудите.
  • Добавьте сливки, нанесите на кожу шеи и декольте на 25 минут, затем смойте.

Увлажняющая маска с кабачком

Ингредиенты

  • 1 небольшой кабачок.
  • 1 ст. ложка мёда.

Применение

  • Натрите кабачок, отожмите сок.
  • Смешайте с мёдом, нанесите на шею и декольте, накройте пищевой плёнкой.
  • Смывайте через 25 минут.

Лифтинг-маска с бананом

Ингредиенты

  • 1 спелый банан.
  • 1 ст. ложка мёда.
  • 1 сырой желток.

Применение

  • Разомните банан, смешайте с мёдом и желтком.
  • Нанесите на кожу, держите 20 минут.

Увлажняющая маска с овсянкой

Ингредиенты

  • &frac14 стакана овсяных хлопьев.
  • 1 огурец.
  • 2 ст. ложки мёда.
  • &frac14 стакана йогурта.

Применение

  • Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности.
  • Нанесите маску на кожу на 20 минут, затем смойте.

Питательная маска с маслом ши

Ингредиенты

  • 1 ст. ложка масла ши.
  • Несколько капель арганового масла.

Применение:

  • Разогрейте масла, нанесите на кожу.
  • Через 40 минут промокните излишки салфеткой.

Омолаживающая маска с персиком

Ингредиенты

  • 1 персик.
  • 10 мл жирных сливок.
  • 1 ст. ложка овсяных хлопьев.

Применение:

  • Измельчите персик в пюре, смешайте со сливками и овсянкой.
  • Нанесите на кожу на 20 минут.

Питательная картофельная маска

Ингредиенты:

  • 1 картофель.
  • 1 яйцо.
  • 1 ст. ложка льняного масла.
  • 20 мл глицерина.
  • 1 ст. ложка мёда.

Применение:

  • Смешайте все ингредиенты, нанесите на кожу на 30 минут.

Омолаживающая маска с маслами

Ингредиенты:

  • По 1 ч. ложке персикового и оливкового масла.
  • 2 капли эфирного масла нероли.
  • 10 капель витаминов A и E.

Применение:

  • Смешайте компоненты, нанесите на шею, оставьте на 30 минут.

Антивозрастная маска с дрожжами

Ингредиенты

  • 20 г сухих дрожжей.
  • 4 ст. ложки молока.
  • 1 ч. ложка мёда.
  • 1 сырой желток.

Применение

  • Замочите дрожжи в молоке, добавьте остальные ингредиенты.
  • Нанесите маску на 20 минут, смойте тёплой водой.

Рекомендации косметолога

Кожа шеи и декольте нуждается в регулярном уходе. Помимо домашних масок, рекомендуется:

  • Ежедневно очищать кожу: используйте мягкие тоники и ватные диски для удаления загрязнений.
  • Проводить пилинги: они помогают обновлять кожу, делая её эластичнее.
  • Использовать увлажняющие средства: подберите кремы и сыворотки, подходящие для этой зоны.

Для более выраженного эффекта обратите внимание на процедуры вроде RF-лифтинга или биоревитализации.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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