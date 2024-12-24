Маски для шеи: рецепты для упругости и увлажнения кожи

4:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа шеи тоньше и чувствительнее, чем на лице, поэтому стареет быстрее. Регулярный уход за этой зоной помогает поддерживать её упругость и свежесть.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain уход

Помимо базового ухода, можно использовать домашние маски из натуральных ингредиентов. Они легко готовятся, а эффект приятно удивляет.

Особенности кожи шеи и декольте

Тонкость и уязвимость : здесь меньше коллагена и эластина, поэтому кожа быстрее теряет упругость и становится морщинистой.

: здесь меньше коллагена и эластина, поэтому кожа быстрее теряет упругость и становится морщинистой. Склонность к сухости : из-за малого количества сальных желез кожа часто обезвоживается.

: из-за малого количества сальных желез кожа часто обезвоживается. Чувствительность к солнцу : ультрафиолет ускоряет старение и провоцирует появление пигментных пятен.

: ультрафиолет ускоряет старение и провоцирует появление пигментных пятен. Меньшая мышечная поддержка: это делает кожу более подверженной появлению складок и вертикальных морщин

12 домашних рецептов масок для шеи

Разглаживающая маска с желатином

Ингредиенты

1 ст. ложка желатина.

0,5 стакана молока.

1 ст. ложка сливок.

Применение

Замочите желатин в молоке на 40 минут.

Прогрейте до полного растворения желатина, остудите.

Добавьте сливки, нанесите на кожу шеи и декольте на 25 минут, затем смойте.

Увлажняющая маска с кабачком

Ингредиенты

1 небольшой кабачок.

1 ст. ложка мёда.

Применение

Натрите кабачок, отожмите сок.

Смешайте с мёдом, нанесите на шею и декольте, накройте пищевой плёнкой.

Смывайте через 25 минут.

Лифтинг-маска с бананом

Ингредиенты

1 спелый банан.

1 ст. ложка мёда.

1 сырой желток.

Применение

Разомните банан, смешайте с мёдом и желтком.

Нанесите на кожу, держите 20 минут.

Увлажняющая маска с овсянкой

Ингредиенты

¼ стакана овсяных хлопьев.

1 огурец.

2 ст. ложки мёда.

¼ стакана йогурта.

Применение

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности.

Нанесите маску на кожу на 20 минут, затем смойте.

Питательная маска с маслом ши

Ингредиенты

1 ст. ложка масла ши.

Несколько капель арганового масла.

Применение:

Разогрейте масла, нанесите на кожу.

Через 40 минут промокните излишки салфеткой.

Омолаживающая маска с персиком

Ингредиенты

1 персик.

10 мл жирных сливок.

1 ст. ложка овсяных хлопьев.

Применение:

Измельчите персик в пюре, смешайте со сливками и овсянкой.

Нанесите на кожу на 20 минут.

Питательная картофельная маска

Ингредиенты:

1 картофель.

1 яйцо.

1 ст. ложка льняного масла.

20 мл глицерина.

1 ст. ложка мёда.

Применение:

Смешайте все ингредиенты, нанесите на кожу на 30 минут.

Омолаживающая маска с маслами

Ингредиенты:

По 1 ч. ложке персикового и оливкового масла.

2 капли эфирного масла нероли.

10 капель витаминов A и E.

Применение:

Смешайте компоненты, нанесите на шею, оставьте на 30 минут.

Антивозрастная маска с дрожжами

Ингредиенты

20 г сухих дрожжей.

4 ст. ложки молока.

1 ч. ложка мёда.

1 сырой желток.

Применение

Замочите дрожжи в молоке, добавьте остальные ингредиенты.

Нанесите маску на 20 минут, смойте тёплой водой.

Рекомендации косметолога

Кожа шеи и декольте нуждается в регулярном уходе. Помимо домашних масок, рекомендуется:

Ежедневно очищать кожу : используйте мягкие тоники и ватные диски для удаления загрязнений.

: используйте мягкие тоники и ватные диски для удаления загрязнений. Проводить пилинги : они помогают обновлять кожу, делая её эластичнее.

: они помогают обновлять кожу, делая её эластичнее. Использовать увлажняющие средства: подберите кремы и сыворотки, подходящие для этой зоны.

Для более выраженного эффекта обратите внимание на процедуры вроде RF-лифтинга или биоревитализации.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.



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