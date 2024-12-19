Избавьтесь от жирности волос быстро и легко. Вам поможет эта домашняя кокосовая маска

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Эта маска для волос с кокосовым маслом и с использованием яйца особенно хороша для людей с жирными волосами. Она богата витаминами, такими как витамины A, D и E, а также содержит жирные кислоты и белки, укрепляющие и придающие блеск вашим волосам.

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кокосовое масло

Что касается второго ингредиента, то лимон богат витамином С, который очищает волосы, тем самым удаляя излишки грязи и жира с волос. Он также придает блеск безжизненным и тусклым волосам, лечит проблему перхоти.

Что вам понадобится

Одно яйцо. 1/2 лимона. Чистая миска. Одна столовая ложка кокосового масла.

Этапы приготовления

Разбейте яйцо, отделите только яичный белок. Выдавите сок из половинки лимона в миску и смешайте яичный белок с кокосовым маслом до идеальной консистенции. Полностью смочите волосы и нанесите эту маску на влажные волосы. Наденьте шапочку для душа, чтобы прикрыть волосы. Оставьте маску примерно на 30-45 минут, а затем смойте шампунем и используйте кондиционер.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



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