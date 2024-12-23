Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год

Мода на комфортный шик продолжает набирать обороты, и дизайнеры предлагают огромное разнообразие моделей брюк, которые подойдут для любого случая.
От элегантных палаццо до стильных джоггеров — в 2025 году каждый найдёт свою идеальную пару. Мы собрали для вас главные тренды наступающего сезона.
Эти брюки — настоящие звёзды красной дорожки! Палаццо идеально удлиняют ноги, создают драматичный силуэт и подходят для любых мероприятий. Носите их с укороченными жакетами, объёмными свитерами или водолазками.
С чем сочетать
Главное правило: брюки должны идеально сидеть на талии. Каблук не обязателен — палаццо прекрасно смотрятся с кроссовками или балетками.
Цвет, который Pantone выбрал главным в 2025 году, стал настоящим модным открытием. Оттенок мокко мусс универсален, подходит к любому гардеробу и цветотипу.
Идеи образов
Забудьте про кожаные брюки из 2000-х! В 2025 году это — элегантный и комфортный элемент гардероба.
Тренды
Кожаные брюки станут стильной альтернативой джинсам и придадут любому образу современный вид.
Эта классика никогда не выйдет из моды. Брюки со стрелками 2025 года отличаются чуть более свободным кроем, сохраняя при этом чёткие линии.
С чем носить
Кюлоты вернулись и обещают стать хитом сезона! Эти укороченные брюки создают женственный силуэт и остаются невероятно удобными.
Советы по стилю
Главное — правильно подобрать длину: кюлоты должны заканчиваться в самой изящной части икры.
Элегантные спортивные брюки теперь можно носить в любом стиле — от casual до вечернего.
Как носить
Геометрия, флористика и даже абстракция в приглушённых тонах будут популярны в 2025 году.
Идеи для образов
Эти брюки уверенно занимают место между стилем и комфортом. Джоггеры из шерсти или экокожи подходят как для повседневных образов, так и для вечерних выходов.
С чем сочетать
Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brāca), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.
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