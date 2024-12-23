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Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год

3:58
Моя семья » Красота и стиль

Мода на комфортный шик продолжает набирать обороты, и дизайнеры предлагают огромное разнообразие моделей брюк, которые подойдут для любого случая.

Стильная женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Стильная женщина

От элегантных палаццо до стильных джоггеров — в 2025 году каждый найдёт свою идеальную пару. Мы собрали для вас главные тренды наступающего сезона.

Палаццо

Эти брюки — настоящие звёзды красной дорожки! Палаццо идеально удлиняют ноги, создают драматичный силуэт и подходят для любых мероприятий. Носите их с укороченными жакетами, объёмными свитерами или водолазками.

С чем сочетать

  • Для офиса: белая рубашка и приталенный пиджак.
  • Для свидания: шёлковый топ и минималистичные украшения.
  • На каждый день: мягкий свитер и ботильоны.

Главное правило: брюки должны идеально сидеть на талии. Каблук не обязателен — палаццо прекрасно смотрятся с кроссовками или балетками.

Брюки в оттенке мокко мусс

Цвет, который Pantone выбрал главным в 2025 году, стал настоящим модным открытием. Оттенок мокко мусс универсален, подходит к любому гардеробу и цветотипу.

Идеи образов

  • Деловой стиль: белая блузка и бежевый жакет.
  • Монохром: кофейная гамма с ванильным трикотажем и аксессуарами цвета горького шоколада.
  • Casual: трикотаж молочного цвета и минималистичные аксессуары.

Кожаные брюки

Забудьте про кожаные брюки из 2000-х! В 2025 году это — элегантный и комфортный элемент гардероба.

Тренды

  • Цвета: бордовый, бежевый, тёмно-синий и даже белый.
  • Дневной образ: объёмный свитер, светлые кроссовки и пальто.
  • Вечерний выход: топ с открытой спиной и босоножки на шпильке.

Кожаные брюки станут стильной альтернативой джинсам и придадут любому образу современный вид.

Брюки со стрелками

Эта классика никогда не выйдет из моды. Брюки со стрелками 2025 года отличаются чуть более свободным кроем, сохраняя при этом чёткие линии.

С чем носить

  • Для неожиданного образа: футболка и массивные кроссовки.
  • Для классики: джемпер и лодочки.
  • В офисе: пастельные оттенки и лаконичные аксессуары.

Кюлоты

Кюлоты вернулись и обещают стать хитом сезона! Эти укороченные брюки создают женственный силуэт и остаются невероятно удобными.

Советы по стилю

  • Весной: водолазка и остроносые туфли.
  • Летом: топ-бандо и босоножки.
  • Для офиса: приталенный жакет и лодочки.

Главное — правильно подобрать длину: кюлоты должны заканчиваться в самой изящной части икры.

Спорт-шик

Элегантные спортивные брюки теперь можно носить в любом стиле — от casual до вечернего.

Как носить

  • Днём: оверсайз рубашка и ботильоны.
  • Вечером: топ с пайетками и туфли на шпильке.
  • Материалы: шерсть, смесовые ткани с эластаном или блеском.

Брюки с принтом

Геометрия, флористика и даже абстракция в приглушённых тонах будут популярны в 2025 году.

Идеи для образов

  • Мелкий геометрический принт с однотонным верхом.
  • Полоска или микропринт для офиса.
  • Акцентные брюки с минималистичным верхом.

Джоггеры

Эти брюки уверенно занимают место между стилем и комфортом. Джоггеры из шерсти или экокожи подходят как для повседневных образов, так и для вечерних выходов.

С чем сочетать

  • Для прогулок: футболка, худи и кроссовки.
  • Для кафе: кардиган и стильные ботинки.
  • Для свидания: аккуратные ботильоны и топ.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brāca), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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