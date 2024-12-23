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Как жир стал оружием красоты: липофилинг в действии

3:07
Моя семья » Красота и стиль

Современные технологии и новые методики сделали пластическую хирургию более доступной, безопасной и эффективной. В  этой области появилось несколько значимых трендов, которые уже стали популярны по всему миру. Вот что выделяется среди них.

Пластическая хирургия мужчина
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Пластическая хирургия мужчина

Липосакция с липофилингом

Эта операция, пришедшая из Латинской Америки, стала революцией в моделировании тела. Методика позволяет одновременно удалить избыточный жир и использовать его для формирования мышц.

Жир вводят внутримышечно, создавая визуальный эффект кубиков пресса или подтянутых бицепсов. Результат на ощупь практически не отличается от настоящей мускулатуры.

Интересно, что регулярные занятия спортом усиливают эффект, делая тело ещё более рельефным. Единственное исключение — область ягодиц, где жир вводят исключительно в жировой слой для избежания рисков.

Формирование узкой талии без удаления рёбер

До недавнего времени популярным способом добиться тонкой талии было удаление нижних рёбер, что подвергало внутренние органы опасности.

Однако российский хирург доктор Кудзаев предложил менее травматичный метод: надпил рёбер с их последующим смещением.

После операции пациенту нужно носить тугой корсет в течение трёх месяцев, пока рёбра не зафиксируются в новом положении.

Этот подход позволяет уменьшить талию на 10-12 см, сохраняя защиту внутренних органов и избегая серьёзных последствий.

Мускулинизация голоса

Высокий, женственный голос может стать причиной комплексов у мужчин. Операция по мускулинизации голоса проводится под местной анестезией: врач сдвигает щитовидный хрящ, что снижает тембр голоса.

Процедура выполняется с участием пациента, который сам регулирует желаемую глубину тембра во время операции.

Малоинвазивная ринопластика

Классическая ринопластика часто требует общего наркоза, но в 2024 году популярность набирают малоинвазивные методики. Процедура проводится под местной анестезией, что значительно сокращает период реабилитации.

Для коррекции горбинки или изменения формы носа используется специальный аппарат, который воздействует только на костную ткань, не повреждая сосуды и нервы. Это делает процедуру безопаснее, а результат — естественнее.

Эндоскопическая подтяжка лица

Методика эндоскопической подтяжки позволяет добиться более выразительного овала лица и поднятия бровей без видимых рубцов. Процедура выполняется через небольшие проколы в волосистой части головы.

С помощью эндоскопа ткани аккуратно отслоены и подтянуты, что позволяет добиться эффекта "лисьего взгляда" или подтянуть скулы. Все следы операции остаются скрытыми, а результаты выглядят максимально естественно.

Уточнения

Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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