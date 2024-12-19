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9 простых способов стимулировать выработку коллагена в коже лица

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Массаж лица

Если вы хотите восстановить коллаген на лице, попробуйте делать массаж лица. Массаж в целом полезен для кожи. Он помогает снять стресс, улучшить кровообращение и избавиться от омертвевших клеток кожи.

уход за кожей
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
уход за кожей

Добавки с коллагеном

Использование этого варианта поможет вам восстановить коллаген в коже лица. Коллагеновые добавки обычно доступны в виде таблеток, капсул, пептидных порошков и даже напитков. Кремы и сыворотки для кожи также содержат коллаген в качестве ключевого ингредиента.

Алоэ вера

Алоэ вера в виде добавок может помочь стимулировать выработку коллагена в организме.

Курение

Если вы хотите хорошо выглядеть и заботитесь о состоянии своей коже, избегайте курения.

Солнцезащитный крем

Не забывайте ежедневно наносить солнцезащитный крем. Даже если день не солнечный, или вы не выходите на солнце.

Не ешьте слишком много сахара

Высокое потребление сахара запускает процесс гликации, который снижает выработку коллагена.

Микронидлинг

На кожу наносится небольшой валик или дермапен с прикрепленными иглами, которые ранят кожу, создавая крошечные проколы. Когда ваша кожа начинает заживать естественным образом, она вырабатывает коллаген во время этого процесса.

Правильно отдыхайте и избавьтесь от стресса

С возрастом у нас становится больше обязанностей и стресса. Часто мы настолько сосредоточены на достижении цели или зарабатывании денег, что забываем, как важно заботиться о своем теле. Поддержание хорошего графика сна и отдыха со временем позитивно отразится на вашей коже.

Витамин С

Употребление витамина С — хороший способ увеличить количество коллагена, этот витамин эффективен и доступен по цене. Помимо помощи в выработке коллагена, он также помогает коже удерживать коллаген. Используйте кремы или сыворотки с витамином С.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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