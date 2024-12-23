Метод Лазло: 5 этапов к идеальной коже

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Метод ухода за кожей, придуманный венгерским дерматологом Эрно Лазло более 100 лет назад, до сих пор остается актуальным.

Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пенка для умывания

Его клиентами были Одри Хепбёрн, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди и другие звезды. Несмотря на отсутствие современных технологий, эта система доказала свою эффективность. Хотите узнать, как достичь безупречной кожи?

Основные принципы метода Лазло

Умывание по системе Лазло — это не просто очищение, а целый ритуал, требующий времени и внимания. Утром и вечером нужно выделять около 30 минут, чтобы пройти все этапы.

Преимущества метода

Уменьшение угрей и воспалений.

Здоровый цвет лица благодаря улучшению микроциркуляции.

Кожа обновляется без пилингов и скрабов.

Улучшение тургора кожи за счёт массажа и контрастного умывания.

Сужение пор благодаря глубокому очищению.

Этапы системы Лазло

Распаривание

Встаньте под горячий душ, избегая попадания воды на лицо. Температура должна быть максимально комфортной. Распаривать кожу нужно не менее 10 минут.

Умасливание

На распаренную кожу нанесите косметическое масло массажными движениями от центра лица к краям. Это может быть готовое масло или смесь растительных масел, например, оливковое.

Омовение

Наберите горячую воду в тазик или раковину. Намочите косметическое мыло, и, держа его в руках, проводите по массажным линиям лица. После этого взбейте пену из мыла и умывайтесь ею, пока полностью не смоете масло.

Ополаскивание

Используя воду из тазика, остывшую до комнатной температуры, плескайте в лицо 80 раз. Да, именно 80 — это часть методики.

Увлажнение

Ополосните лицо прохладной водой и нанесите привычный увлажняющий крем или лосьон.

Решитесь попробовать

Метод Лазло требует дисциплины, но результаты оправдывают усилия. Если вы готовы посвятить время своей коже, эффект вас приятно удивит.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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