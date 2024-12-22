Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить розы без лишних хлопот: 5 лёгких сортов
Ад на Земле: почему наша планета станет необитаемой пустыней
Кого из российских фигуристов, по мнению журналиста из США, стоит отправить на Олимпийские игры?
Чудо природы: овощ с рекордным содержанием витамина С — его намного больше, чем в цитрусовых
Лайгуэлья — идеальное место для отдыха вне сезона
Владельцы Renault 5 E-Tech поделились своими впечатлениями
Простые способы защитить сад от зимнего обледенения
Древнейший хищник с клыками: сенсационная находка на Майорке
Сотни кофеен Starbucks в США могут прекратить работу из-за забастовки

Тату-румянец: за и против главной бьюти-процедуры года

2:09
Моя семья » Красота и стиль

До 2025 года осталось совсем немного, но новинки бьюти-индустрии уже начали захватывать наше внимание. Одной из самых обсуждаемых процедур становится тату-румянец — перманентное решение для создания естественного румянца.

Румяна
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Румяна

Узнаем, в чём секрет популярности этого тренда и о чём стоит задуматься перед тем, как его попробовать.

Что такое тату-румяна

Это перманентная техника, позволяющая создать стойкий румянец на щеках. Мастера подбирают оттенок индивидуально, чтобы он максимально соответствовал тону кожи клиента.

Результат — свежий и натуральный вид без необходимости использовать румяна ежедневно.

Как появился тренд

Впервые процедура набрала популярность среди корейских инфлюэнсеров, а затем её подхватили блогеры по всему миру.

К середине 2025 года тату-румяна, по прогнозам мастеров, станут обязательной опцией в прайсах большинства студий перманентного макияжа.

Преимущества тату-румян

  • Экономия времени: больше не нужно наносить румяна каждый день.
  • Свежий вид: лицо выглядит ухоженным и сияющим в любое время суток.
  • Долговечность: эффект сохраняется на протяжении месяцев.

Недостатки тату-румян

  • Заживление: процесс восстановления кожи может занять время.
  • Ограничения: не подходит для очень тёмной кожи и имеет множество противопоказаний.
  • Уход: придётся отказаться от средств с кислотами на весь период ношения.

Что важно знать перед процедурой

Если вы решились на тату-румяна, обязательно:

  • Консультируйтесь с несколькими мастерами: это поможет найти профессионала, который учтёт особенности вашей кожи.
  • Посетите дерматолога: особенно если у вас есть кожные заболевания или вы недавно проходили лечение.

Правильный подход к выбору мастера и процедуры поможет избежать возможных проблем и насладиться модным трендом, который обещает сделать 2025 год ярче и красивее.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. "Косметическая краска для наведения румянца.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Наука и техника
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли Аудио 
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Шоу-бизнес
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье Аудио 
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Российский шоу-бизнес
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело
Последние материалы
Узнайте, как правильно прививать черешню: 4 простых способа
Крабовый салат — неизменная и очень бюджетная классика новогоднего стола
Этери Тутберидзе высказалась о допуске российских спортсменов к квалификации Олимпиады
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Деревья, которые разрушают фундамент и вредят растениям
Почему собака портит вещи и перестаёт слушаться
Венгрия нашла несколько способов транзита газа в обход решения Киева
Простые секреты, как избавиться от отеков за пару часов без косметики
Советы по уходу за сладким перцем для предотвращения вредителей
Как избавиться от мошек на кухне без химии — яблочный уксус спасёт вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.