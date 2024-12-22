Тату-румянец: за и против главной бьюти-процедуры года

До 2025 года осталось совсем немного, но новинки бьюти-индустрии уже начали захватывать наше внимание. Одной из самых обсуждаемых процедур становится тату-румянец — перманентное решение для создания естественного румянца.
Узнаем, в чём секрет популярности этого тренда и о чём стоит задуматься перед тем, как его попробовать.
Это перманентная техника, позволяющая создать стойкий румянец на щеках. Мастера подбирают оттенок индивидуально, чтобы он максимально соответствовал тону кожи клиента.
Результат — свежий и натуральный вид без необходимости использовать румяна ежедневно.
Впервые процедура набрала популярность среди корейских инфлюэнсеров, а затем её подхватили блогеры по всему миру.
К середине 2025 года тату-румяна, по прогнозам мастеров, станут обязательной опцией в прайсах большинства студий перманентного макияжа.
Если вы решились на тату-румяна, обязательно:
Правильный подход к выбору мастера и процедуры поможет избежать возможных проблем и насладиться модным трендом, который обещает сделать 2025 год ярче и красивее.
Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. "Косметическая краска для наведения румянца.
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