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Мифы о старении кожи: правда, которая изменит ваш уход

2:55
Моя семья » Красота и стиль

Старение кожи — процесс, который виден каждому из нас, в отличие от внутренних изменений в организме. Что скрывается за этим явлением и можно ли его контролировать?

Процесс старения
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=GAfxudaTykw
Процесс старения

Мы собрали пять удивительных фактов о старении кожи и один важный совет, который поможет вам сохранить молодость.

Загадка старения: открытый вопрос

Наука изучает старение с древности, но единого мнения о его природе до сих пор нет. Это неизбежный процесс или болезнь, поддающаяся лечению?

Пока нам известны только его проявления: старение кожи, изменение обменных процессов и гормонального фона. Однако точной причины, запускающей этот процесс на клеточном уровне, учёные пока не нашли.

Состояние кожи и волос неразрывно связаны

Возрастные изменения кожи напрямую влияют на волосы. Ухудшение микроциркуляции снижает питание волосяных луковиц, из-за чего теряется густота волос, а вместо крепких стержневых растут мягкие пушковые волосы.

Чтобы улучшить кровоток, стоит делать массаж лица, особенно при нанесении кремов — это стимулирует обмен веществ и поддерживает здоровье кожи.

Почему люди стареют по-разному

Типы старения зависят от генетики. У азиатских народов дерма толще, содержит больше коллагена и подкожного жира, что замедляет появление морщин.

Европейцы чаще сталкиваются с мелкими морщинами из-за менее развитой жировой клетчатки, но овал лица дольше остаётся чётким. В России распространён деформационный тип старения, при котором лицо "оплывает". Секрет молодости — избегать резких скачков веса и отёков.

Ультрафиолет: враг номер один

Фотостарение — один из ключевых факторов внешнего старения кожи. UVA-лучи повреждают дерму, вызывая морщины, пигментацию и сухость. Именно поэтому защита от ультрафиолета нужна круглый год, даже в пасмурную погоду.

Образ жизни решает многое

Научные данные подтверждают: до 55% здоровья организма зависит от привычек, а не от генетики. Сон на боку, избыток сахара в рационе, курение — всё это ускоряет старение кожи. Регулярный уход помогает замедлить этот процесс, но полноценный результат возможен только при комплексном подходе.

Уход за кожей: проще, чем кажется

После 35 лет обмен веществ в коже замедляется, и без поддержки внешние признаки старения становятся всё заметнее. Однако регулярное применение антивозрастной косметики помогает замедлить этот процесс.  Эти шаги способны продлить молодость кожи, и начать можно в любом возрасте.

Уточнения

Старение рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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