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Завтрак без вреда для фигуры: три простых рецепта

2:39
Моя семья » Красота и стиль

Как правильно начинать день, чтобы зарядиться энергией и сохранить фигуру? Завтрак — важнейший приём пищи, который задаёт тон всему дню. Мы расскажем, как сделать утро вкусным и полезным без лишних хлопот.

Завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by THE 5TH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Завтрак

Почему нельзя пропускать завтрак

Завтрак — это топливо для вашего тела и ума. Без него организм работает в режиме "пустого бака", что приводит к упадку сил, снижению концентрации и перееданию в течение дня.

Кроме того, утренний приём пищи запускает обмен веществ, помогая сжигать калории эффективнее. Пропустили завтрак? Готовьтесь к излишкам на талии — организм запасёт энергию "про запас".

Три причины обязательно завтракать

  • Энергия для тела и ума: завтрак помогает избежать снижения уровня глюкозы в крови, которое ведёт к усталости и тяге к вредным перекусам.
  • Запуск метаболизма: утренний приём пищи ускоряет обмен веществ, что важно для поддержания стройности.
  • Концентрация и внимание: исследования показывают, что те, кто завтракает регулярно, реже попадают в аварии благодаря лучшей концентрации.

Чего не стоит есть на голодный желудок

Некоторые привычные утренние ритуалы могут навредить организму.

  • Кофе натощак: этот напиток раздражает желудок, вызывая изжогу и тошноту.
  • Фреши и кислые соки: они стимулируют чрезмерное выработку инсулина и могут спровоцировать гастрит.
  • Холодная вода: утром лучше пить воду комнатной температуры, чтобы не замедлять пищеварение.

Три простых и полезных варианта завтрак

Овсянка с изюминкой

Забудьте о пресной овсянке на воде. Попробуйте солёный вариант с пастрами из индейки или десертный с ягодами, орехами и мёдом.

А если хотите чего-то необычного, запарьте овсянку с чиа с вечера, добавьте утром семечки, орехи и свежие фрукты.

Полезные бутерброды

Бутерброд может быть полезным! Используйте цельнозерновой хлеб и сытные начинки:

  • Хумус с овощами.
  • Куриная грудка с соусом песто.
  • Солёная рыба с зеленью и томатами.

Кабачковые оладьи со шпинатом

Смешайте кабачки, шпинат, яйцо, растительное молоко и муку, добавьте разрыхлитель. Жарьте оладьи и подавайте с пастой из авокадо и лососем. Украсить блюдо можно салатом и овощами.

Завтрак — это не только про еду, но и про любовь к себе. Начните день правильно и почувствуйте разницу!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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