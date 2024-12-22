Завтрак без вреда для фигуры: три простых рецепта

Как правильно начинать день, чтобы зарядиться энергией и сохранить фигуру? Завтрак — важнейший приём пищи, который задаёт тон всему дню. Мы расскажем, как сделать утро вкусным и полезным без лишних хлопот.
Завтрак — это топливо для вашего тела и ума. Без него организм работает в режиме "пустого бака", что приводит к упадку сил, снижению концентрации и перееданию в течение дня.
Кроме того, утренний приём пищи запускает обмен веществ, помогая сжигать калории эффективнее. Пропустили завтрак? Готовьтесь к излишкам на талии — организм запасёт энергию "про запас".
Три причины обязательно завтракать
Некоторые привычные утренние ритуалы могут навредить организму.
Забудьте о пресной овсянке на воде. Попробуйте солёный вариант с пастрами из индейки или десертный с ягодами, орехами и мёдом.
А если хотите чего-то необычного, запарьте овсянку с чиа с вечера, добавьте утром семечки, орехи и свежие фрукты.
Бутерброд может быть полезным! Используйте цельнозерновой хлеб и сытные начинки:
Смешайте кабачки, шпинат, яйцо, растительное молоко и муку, добавьте разрыхлитель. Жарьте оладьи и подавайте с пастой из авокадо и лососем. Украсить блюдо можно салатом и овощами.
Завтрак — это не только про еду, но и про любовь к себе. Начните день правильно и почувствуйте разницу!
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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