Как отличить оригинальную косметику от подделки: инструкция для онлайн-шопинга

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Онлайн-шопинг сделал покупку косметики удобнее, но также привнес новые риски. От подделок до аллергических реакций — ошибки при выборе товаров могут повлиять на здоровье и красоту.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Покупки

Вот подробная инструкция, как покупать косметику онлайн безопасно.

Основные риски при покупке косметики онлайн

Подделки

Некоторые продавцы выдают подделки за оригинальные бренды. Цена может быть чуть ниже рыночной, чтобы не вызвать подозрений.

Низкое качество товара

Фотографии и описания могут скрывать недостатки. В реальности товар иногда не соответствует заявленным характеристикам.

Несертифицированная продукция

Непроверенные товары могут вызвать аллергические реакции или другие проблемы со здоровьем.

Медицинские изделия и препараты

Аппараты для инъекций, филлеры или средства для профессионального использования небезопасно заказывать онлайн.

Что нельзя покупать онлайн

Медицинские препараты : купить подделку или просроченный товар — высок риск.

: купить подделку или просроченный товар — высок риск. Несертифицированная косметика: продукция от неизвестных брендов часто не проходит необходимые проверки.

6 правил безопасного онлайн-шопинга

Проверяйте цену

Если цена слишком низкая, это может быть обман. Сравните стоимость на официальном сайте бренда.

Ищите сертификаты

Все товары в категории "Красота и здоровье" должны иметь сертификаты. Вы можете запросить этот документ у продавца.

Изучите сайт производителя

Официальный сайт бренда часто указывает, где продается его продукция. Если маркетплейс не упомянут — товар может быть поддельным.

Читайте отзывы

Отзывы других покупателей помогут выявить проблемы. Однако помните, что некоторые отзывы могут быть куплены или написаны конкурентами.

Обратите внимание на место в поиске

Товары, которые находятся высоко в поиске, чаще всего популярны и имеют меньше жалоб.

Используйте систему проверки подлинности

Сервисы, такие как "Честный знак", помогают проверить легальность продукции.

Как избежать проблем при заказе

Покупайте на проверенных платформах.

Сравните отзывы на разных сайтах.

Убедитесь, что продукт упакован герметично и имеет всю необходимую информацию.

Преимущества официальных магазинов и проверенных маркетплейсов

Покупая у официальных продавцов, вы получаете гарантию качества.

На маркетплейсах часто можно найти продукты от локальных брендов, которые проходят сертификацию.

Усиление контроля

С внедрением системы "Честный знак" многие категории товаров будут проходить строгую проверку. Это снизит количество подделок и повысит доверие к онлайн-шопингу.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.



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