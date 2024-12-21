Как отличить оригинальную косметику от подделки: инструкция для онлайн-шопинга

Онлайн-шопинг сделал покупку косметики удобнее, но также привнес новые риски. От подделок до аллергических реакций — ошибки при выборе товаров могут повлиять на здоровье и красоту.
Вот подробная инструкция, как покупать косметику онлайн безопасно.
Некоторые продавцы выдают подделки за оригинальные бренды. Цена может быть чуть ниже рыночной, чтобы не вызвать подозрений.
Фотографии и описания могут скрывать недостатки. В реальности товар иногда не соответствует заявленным характеристикам.
Непроверенные товары могут вызвать аллергические реакции или другие проблемы со здоровьем.
Аппараты для инъекций, филлеры или средства для профессионального использования небезопасно заказывать онлайн.
Если цена слишком низкая, это может быть обман. Сравните стоимость на официальном сайте бренда.
Все товары в категории "Красота и здоровье" должны иметь сертификаты. Вы можете запросить этот документ у продавца.
Официальный сайт бренда часто указывает, где продается его продукция. Если маркетплейс не упомянут — товар может быть поддельным.
Отзывы других покупателей помогут выявить проблемы. Однако помните, что некоторые отзывы могут быть куплены или написаны конкурентами.
Товары, которые находятся высоко в поиске, чаще всего популярны и имеют меньше жалоб.
Сервисы, такие как "Честный знак", помогают проверить легальность продукции.
Преимущества официальных магазинов и проверенных маркетплейсов
Покупая у официальных продавцов, вы получаете гарантию качества.
На маркетплейсах часто можно найти продукты от локальных брендов, которые проходят сертификацию.
С внедрением системы "Честный знак" многие категории товаров будут проходить строгую проверку. Это снизит количество подделок и повысит доверие к онлайн-шопингу.
Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.
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