Увеличение губ: мифы, риски и преимущества

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Контурная пластика губ давно вошла в список самых популярных косметологических процедур, но вместе с её распространённостью растут и опасения.

Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увеличение губ

Насколько безопасна эта процедура и какие риски стоит учитывать?

Современные методы: насколько они безопасны

Главный метод увеличения губ — инъекции гиалуроновой кислоты. Это вещество естественно для организма, поскольку содержится в коже и отвечает за её увлажнение и объём.

При соблюдении санитарных норм и использовании качественных препаратов процедура считается безопасной.

Возможные риски

Отёчность и покраснение

Эти симптомы считаются нормальной реакцией, обычно исчезают в течение нескольких дней.

Гематомы и синяки

Они могут появиться из-за повреждения мелких сосудов, но проходят в течение недели.

Аллергические реакции

Случаются редко, особенно при применении сертифицированных препаратов. Однако исключить риск полностью нельзя.

Инфекции

Возникают в исключительных случаях и связаны, как правило, с нарушением санитарных норм.

Миграция филлера

Существует вероятность, что филлер может сместиться, но грамотный врач минимизирует этот риск, правильно распределив препарат.

Как выбрать косметолога и подготовиться к процедуре

Чтобы минимизировать возможные осложнения, стоит внимательно отнестись к выбору специалиста.

Вопросы, которые важно задать перед процедурой:

Какой препарат будет использоваться и почему

Каковы возможные побочные эффекты

Есть ли фотографии предыдущих работ ("до" и "после")

Каков план действий в случае осложнений

Что делать при осложнениях

Если после процедуры возникли побочные эффекты, важно сразу обратиться к врачу, который её проводил.

Опытный специалист сможет устранить проблему с помощью дополнительных манипуляций, таких как инъекции фермента гиалуронидазы для устранения филлера.

Преимущества увеличения губ

Коррекция формы и объёма

Процедура помогает устранить асимметрию, добавить выразительности губам и восстановить их объём, который может уменьшиться с возрастом.

Устранение морщин

Инъекции гиалуроновой кислоты увлажняют кожу вокруг губ и разглаживают мелкие морщинки.

Естественный результат

Современные препараты позволяют добиться мягких и натуральных губ без эффекта "перекаченности".

Влияние процедуры на самооценку

Повышение уверенности

Большинство пациентов отмечают, что после процедуры чувствуют себя более привлекательными.

Активность в общении

Довольные своей внешностью люди становятся более открытыми и уверенными в социальной среде.

Эмоциональная стабильность

Косметические изменения, которые соответствуют личным представлениям о красоте, положительно влияют на настроение и снижают уровень стресса.

Опасна ли процедура

Увеличение губ — безопасная процедура, если её проводит квалифицированный врач с использованием сертифицированных препаратов.

Как и любая медицинская манипуляция, она имеет свои риски, но их можно минимизировать при правильной подготовке и уходе.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.



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