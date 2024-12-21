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Дубленка или пуховик: разбираем стереотипы и выбираем лучшее

3:34
Моя семья » Красота и стиль

Дубленка — это не просто элемент зимнего гардероба, а вещь с историей, стильный и практичный выбор для холодных месяцев. Но как разобраться в многообразии моделей и советов?

Красивая женщина зимой
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина зимой

Давайте развенчаем основные мифы о дубленке и разберёмся, как правильно выбирать, носить и ухаживать за этим видом верхней одежды.

8 популярных мифов о дубленке

Дубленка — это любая куртка с мехом внутри

Нет. Классическая дубленка шьётся из дубленой овчины. Процесс дубления делает кожу прочной, эластичной и износостойкой. Многие современные модели обладают двусторонним дизайном, но традиционный стиль предполагает мехом внутрь.

Качество легко определить на глаз

Не всегда. Оценить качество дубленки можно только при тщательном осмотре:

  • Запах: отсутствует резкая химия, аромат "спокойный".
  • Ворс: должен быть шелковистым, без колкости.
  • Мездра: ровно прокрашена, без белёсых участков.

Экономить на дубленке не стоит — качественная вещь оправдает свою стоимость.

Искусственный мех легко отличить

Современные технологии усложнили задачу. Основные отличия:

  • На ощупь: натуральный мех тёплый и сухой, синтетика часто оставляет неприятное ощущение.
  • Срезы кожи: натуральная кожа не заламывается, в отличие от полиуретановых заменителей.
  • Заломы: качественная натуральная дубленка не "просит утюга" даже после длительного хранения.

Тяжёлая дубленка теплее лёгкой

Не всегда. Лёгкие дубленки, например, из мериноса, греют не хуже традиционных моделей. Теплообмен зависит не от веса, а от качества меха и выделки кожи.

Крашеная дубленка непрактична

Если окрашивание выполнено качественно, крашеная дубленка прослужит не хуже натуральной. Для светлых моделей важно учитывать, что они требуют большего ухода, но специальные спреи помогут защитить изделие.

Дубленка не боится снега

Наоборот, влага опасна для дубленки:

  • Могут появиться пятна и неравномерная усадка.
  • После попадания под осадки дубленку нужно аккуратно просушить вдали от источников тепла.
  • Замшевые поверхности лучше чистить специальной щёткой.

Дубленка не в моде

Дубленка — это классика, которая остаётся актуальной вне зависимости от модных тенденций. В этом сезоне популярны модели с длинным ворсом, неровными краями и яркими цветовыми решениями.

Дубленка универсальна и не требует особого ухода

Дубленка из натуральной овчины — вещь, которая нуждается в бережном обращении. Регулярная чистка, правильное хранение и использование защитных средств помогут сохранить её вид надолго.

Советы по выбору и уходу за дубленкой

  • Выбирайте проверенных производителей.
  • Ищите дубленки из крупных кусков кожи — они меньше деформируются.
  • Не надевайте дубленку в мокрый снег или дождь.
  • Используйте защитные спреи для кожи и замши.
  • Храните дубленку в чехле вдали от прямых солнечных лучей.

Дубленка — это не просто тёплая верхняя одежда, но и вложение в стильный зимний гардероб. Следуйте рекомендациям по выбору и уходу, чтобы сохранить её красоту и долговечность.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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