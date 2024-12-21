Total black: как сочетать фактуры и добавлять акценты

2:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Total black — это больше, чем просто сочетание чёрных вещей. Это стиль, который подчёркивает элегантность, индивидуальность и уверенность.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в платье

Чтобы образ выглядел безупречно, важно учитывать крой, качество и игру фактур. Рассмотрим, как правильно составить такой лук.

Принципы создания total black образа

Качество вещей

На чёрной одежде заметны любые недостатки — ворсинки, пыль, катышки.

Выбирайте материалы высокого качества и следите за состоянием вещей.

Единство оттенков

Все элементы образа должны быть выдержаны в одном тоне чёрного. Это создаёт гармоничный и целостный лук.

Игра фактур

Комбинируйте разные текстуры, чтобы избежать монотонности. Например:

Кожа и шёлк.

Замша и атлас.

Трикотаж и хлопок.

Многослойность.

Добавьте глубину образу с помощью наслоений: пиджак поверх водолазки, кардиган на рубашку или длинное пальто на платье.

Минимализм

Простота кроя и отсутствие избыточных деталей подчеркивают изысканность образа.

Акценты с аксессуарами

Золотистые элементы — идеальный выбор для total black. Добавьте:

Золотые часы.

Крупные браслеты-манжеты.

Сумку с золотистой фурнитурой.

Ремень с металлической пряжкой.

Варианты образов

Деловой стиль

Классический брючный костюм из плотной ткани, дополненный шёлковой блузкой или водолазкой. Лодочки и сумка-портфель с минималистичным дизайном завершат образ.

Повседневный

Джинсы с высокой посадкой, кашемировый свитер и кожаная косуха. Для многослойности добавьте удлинённое пальто. Кроссовки или ботильоны подчеркнут комфорт и стиль.

Вечерний

Шёлковое платье в пол с глубоким вырезом или кружевной верх. Акцент на золотых серьгах или колье, а также обуви на высоком каблуке.

Секреты успешного total black

Макияж : чёрная одежда подчёркивает черты лица, поэтому сделайте акцент на коже — она должна быть идеально гладкой. Яркая помада или выделенные глаза сделают образ выразительнее.

: чёрная одежда подчёркивает черты лица, поэтому сделайте акцент на коже — она должна быть идеально гладкой. Яркая помада или выделенные глаза сделают образ выразительнее. Обувь : выбирайте модели из качественных материалов с минималистичным дизайном. Лаковая кожа или замша отлично подчеркнут глубину чёрного цвета.

: выбирайте модели из качественных материалов с минималистичным дизайном. Лаковая кожа или замша отлично подчеркнут глубину чёрного цвета. Прическа: лёгкая укладка или гладкие волосы дополнят элегантный образ.

Total black — это универсальный стиль, который подходит для любого случая. Главное — акцент на качестве, фактурах и лаконичных деталях. Создавая такой образ, вы всегда будете выглядеть элегантно и современно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.