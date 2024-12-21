Total black: как сочетать фактуры и добавлять акценты

Total black — это больше, чем просто сочетание чёрных вещей. Это стиль, который подчёркивает элегантность, индивидуальность и уверенность.
Чтобы образ выглядел безупречно, важно учитывать крой, качество и игру фактур. Рассмотрим, как правильно составить такой лук.
Комбинируйте разные текстуры, чтобы избежать монотонности. Например:
Добавьте глубину образу с помощью наслоений: пиджак поверх водолазки, кардиган на рубашку или длинное пальто на платье.
Золотистые элементы — идеальный выбор для total black. Добавьте:
Классический брючный костюм из плотной ткани, дополненный шёлковой блузкой или водолазкой. Лодочки и сумка-портфель с минималистичным дизайном завершат образ.
Джинсы с высокой посадкой, кашемировый свитер и кожаная косуха. Для многослойности добавьте удлинённое пальто. Кроссовки или ботильоны подчеркнут комфорт и стиль.
Шёлковое платье в пол с глубоким вырезом или кружевной верх. Акцент на золотых серьгах или колье, а также обуви на высоком каблуке.
Total black — это универсальный стиль, который подходит для любого случая. Главное — акцент на качестве, фактурах и лаконичных деталях. Создавая такой образ, вы всегда будете выглядеть элегантно и современно.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца.