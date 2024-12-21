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Total black: как сочетать фактуры и добавлять акценты

2:53
Моя семья » Красота и стиль

Total black — это больше, чем просто сочетание чёрных вещей. Это стиль, который подчёркивает элегантность, индивидуальность и уверенность.

Девушка в платье
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в платье

Чтобы образ выглядел безупречно, важно учитывать крой, качество и игру фактур. Рассмотрим, как правильно составить такой лук.

Принципы создания total black образа

  • Качество вещей
  • На чёрной одежде заметны любые недостатки — ворсинки, пыль, катышки.
  • Выбирайте материалы высокого качества и следите за состоянием вещей.

Единство оттенков

  • Все элементы образа должны быть выдержаны в одном тоне чёрного. Это создаёт гармоничный и целостный лук.

Игра фактур

Комбинируйте разные текстуры, чтобы избежать монотонности. Например:

  • Кожа и шёлк.
  • Замша и атлас.
  • Трикотаж и хлопок.
  • Многослойность.

Добавьте глубину образу с помощью наслоений: пиджак поверх водолазки, кардиган на рубашку или длинное пальто на платье.

Минимализм

  • Простота кроя и отсутствие избыточных деталей подчеркивают изысканность образа.

Акценты с аксессуарами

Золотистые элементы — идеальный выбор для total black. Добавьте:

  • Золотые часы.
  • Крупные браслеты-манжеты.
  • Сумку с золотистой фурнитурой.
  • Ремень с металлической пряжкой.

Варианты образов

Деловой стиль

Классический брючный костюм из плотной ткани, дополненный шёлковой блузкой или водолазкой. Лодочки и сумка-портфель с минималистичным дизайном завершат образ.

Повседневный

Джинсы с высокой посадкой, кашемировый свитер и кожаная косуха. Для многослойности добавьте удлинённое пальто. Кроссовки или ботильоны подчеркнут комфорт и стиль.

Вечерний

Шёлковое платье в пол с глубоким вырезом или кружевной верх. Акцент на золотых серьгах или колье, а также обуви на высоком каблуке.

Секреты успешного total black

  • Макияж: чёрная одежда подчёркивает черты лица, поэтому сделайте акцент на коже — она должна быть идеально гладкой. Яркая помада или выделенные глаза сделают образ выразительнее.
  • Обувь: выбирайте модели из качественных материалов с минималистичным дизайном. Лаковая кожа или замша отлично подчеркнут глубину чёрного цвета.
  • Прическа: лёгкая укладка или гладкие волосы дополнят элегантный образ.

Total black — это универсальный стиль, который подходит для любого случая. Главное — акцент на качестве, фактурах и лаконичных деталях. Создавая такой образ, вы всегда будете выглядеть элегантно и современно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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