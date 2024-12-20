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Возвращение 90-х: модные образы с леггинсами со штрипками

3:19
Моя семья » Красота и стиль

Леггинсы со штрипками — это не просто комфортный предмет гардероба, но и яркий элемент базового стиля. Их универсальность позволяет создавать образы для любых сезонов, от повседневных до деловых.

Одежда
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

Этот тренд 90-х вернулся и стал актуальной частью современного гардероба. Рассмотрим, как правильно носить леггинсы со штрипками и с чем их сочетать.

История и особенности

Изначально леггинсы со штрипками появились как функциональная одежда для всадниц, а затем стали частью экипировки лыжников.

В 80-е и 90-е они стали символом спортивного стиля, а в 2022 году вернулись как модный тренд. Штрипки помогают зафиксировать штанину, создавая аккуратный и необычный силуэт.

Актуальные модели и цвет

  • Черные: классический вариант, который подходит для деловых, повседневных и вечерних образов.
  • Белые: летний и зимний выбор, но важно следить за плотностью ткани.
  • Бежевые: создают эффект "обнажённых ног", поэтому лучше выбирать модели с декоративными элементами.
  • Серые: универсальный и немаркий цвет, подходящий для любых стилей.
  • Розовые и фиолетовые: смелый выбор, который лучше сочетать с нейтральными оттенками.
  • В рубчик: тёплые и плотные, идеально подходят для зимы.
  • Со стрелками: элегантный вариант для делового стиля.
  • С широким поясом: акцентируют внимание на талии.

Как носить леггинсы со штрипками

Верхняя одежда

  • С рубашкой оверсайз: создаёт стильный и расслабленный образ.
  • С кардиганом: идеальный выбор для прохладных дней.
  • С пиджаком: добавляет строгости, особенно в сочетании с кожаными леггинсами.
  • С косухой: дерзкий лук для любителей рок-стиля.
  • С пальто: элегантный вариант, особенно если пальто средней длины.
  • С пуховиком: приталенные модели подчёркивают фигуру, а короткие пуховики — добавляют объёма.
  • С тренчем: классическое сочетание для прохладного времени года.

Свитеры и кофты

  • Со свитшотом или худи: отлично подходит для повседневного образа.
  • С водолазкой: стройный и лаконичный стиль для холодной погоды.
  • С туникой: летний и лёгкий вариант, который хорошо смотрится с контрастными леггинсами.

Обувь для образа

  • Лоферы: на массивной подошве для создания расслабленного лука.
  • Туфли: классические лодочки, надетые с леггинсами, штрипки фиксируют перед каблуком.
  • Кроссовки или кеды: подходят для спортивного стиля.
  • Ботильоны и полуботинки: универсальный выбор для осени и зимы.

Кому подходят леггинсы со штрипками

Этот тренд стал популярным не только среди модниц, но и у звёзд. Леггинсы носят Рианна, Сара-Джессика Паркер, Мирослава Дума и другие знаменитости.

Они подчёркивают фигуру, визуально удлиняют ноги и подходят для разных типов телосложения.

Универсальный тренд

Леггинсы со штрипками — это удобная и стильная вещь, которая легко вписывается в любой гардероб. Экспериментируйте с цветами, тканями и аксессуарами, чтобы создавать неповторимые образы.

Уточнения

Лоси́ны или англ. ле́ггинсы (англ. leggings от leg "нога"), дольчики - разновидность штанов обтягивающего фасона.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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