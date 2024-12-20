Возвращение 90-х: модные образы с леггинсами со штрипками
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Леггинсы со штрипками — это не просто комфортный предмет гардероба, но и яркий элемент базового стиля. Их универсальность позволяет создавать образы для любых сезонов, от повседневных до деловых.
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда
Этот тренд 90-х вернулся и стал актуальной частью современного гардероба. Рассмотрим, как правильно носить леггинсы со штрипками и с чем их сочетать.
История и особенности
Изначально леггинсы со штрипками появились как функциональная одежда для всадниц, а затем стали частью экипировки лыжников.
В 80-е и 90-е они стали символом спортивного стиля, а в 2022 году вернулись как модный тренд. Штрипки помогают зафиксировать штанину, создавая аккуратный и необычный силуэт.
Актуальные модели и цвет
- Черные: классический вариант, который подходит для деловых, повседневных и вечерних образов.
- Белые: летний и зимний выбор, но важно следить за плотностью ткани.
- Бежевые: создают эффект "обнажённых ног", поэтому лучше выбирать модели с декоративными элементами.
- Серые: универсальный и немаркий цвет, подходящий для любых стилей.
- Розовые и фиолетовые: смелый выбор, который лучше сочетать с нейтральными оттенками.
- В рубчик: тёплые и плотные, идеально подходят для зимы.
- Со стрелками: элегантный вариант для делового стиля.
- С широким поясом: акцентируют внимание на талии.
Как носить леггинсы со штрипками
Верхняя одежда
- С рубашкой оверсайз: создаёт стильный и расслабленный образ.
- С кардиганом: идеальный выбор для прохладных дней.
- С пиджаком: добавляет строгости, особенно в сочетании с кожаными леггинсами.
- С косухой: дерзкий лук для любителей рок-стиля.
- С пальто: элегантный вариант, особенно если пальто средней длины.
- С пуховиком: приталенные модели подчёркивают фигуру, а короткие пуховики — добавляют объёма.
- С тренчем: классическое сочетание для прохладного времени года.
Свитеры и кофты
- Со свитшотом или худи: отлично подходит для повседневного образа.
- С водолазкой: стройный и лаконичный стиль для холодной погоды.
- С туникой: летний и лёгкий вариант, который хорошо смотрится с контрастными леггинсами.
Обувь для образа
- Лоферы: на массивной подошве для создания расслабленного лука.
- Туфли: классические лодочки, надетые с леггинсами, штрипки фиксируют перед каблуком.
- Кроссовки или кеды: подходят для спортивного стиля.
- Ботильоны и полуботинки: универсальный выбор для осени и зимы.
Кому подходят леггинсы со штрипками
Этот тренд стал популярным не только среди модниц, но и у звёзд. Леггинсы носят Рианна, Сара-Джессика Паркер, Мирослава Дума и другие знаменитости.
Они подчёркивают фигуру, визуально удлиняют ноги и подходят для разных типов телосложения.
Универсальный тренд
Леггинсы со штрипками — это удобная и стильная вещь, которая легко вписывается в любой гардероб. Экспериментируйте с цветами, тканями и аксессуарами, чтобы создавать неповторимые образы.
Уточнения
Лоси́ны или англ. ле́ггинсы (англ. leggings от leg "нога"), дольчики - разновидность штанов обтягивающего фасона.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру