Возвращение 90-х: модные образы с леггинсами со штрипками

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Леггинсы со штрипками — это не просто комфортный предмет гардероба, но и яркий элемент базового стиля. Их универсальность позволяет создавать образы для любых сезонов, от повседневных до деловых.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

Этот тренд 90-х вернулся и стал актуальной частью современного гардероба. Рассмотрим, как правильно носить леггинсы со штрипками и с чем их сочетать.

История и особенности

Изначально леггинсы со штрипками появились как функциональная одежда для всадниц, а затем стали частью экипировки лыжников.

В 80-е и 90-е они стали символом спортивного стиля, а в 2022 году вернулись как модный тренд. Штрипки помогают зафиксировать штанину, создавая аккуратный и необычный силуэт.

Актуальные модели и цвет

Черные : классический вариант, который подходит для деловых, повседневных и вечерних образов.

: классический вариант, который подходит для деловых, повседневных и вечерних образов. Белые : летний и зимний выбор, но важно следить за плотностью ткани.

: летний и зимний выбор, но важно следить за плотностью ткани. Бежевые : создают эффект "обнажённых ног", поэтому лучше выбирать модели с декоративными элементами.

: создают эффект "обнажённых ног", поэтому лучше выбирать модели с декоративными элементами. Серые : универсальный и немаркий цвет, подходящий для любых стилей.

: универсальный и немаркий цвет, подходящий для любых стилей. Розовые и фиолетовые : смелый выбор, который лучше сочетать с нейтральными оттенками.

: смелый выбор, который лучше сочетать с нейтральными оттенками. В рубчик : тёплые и плотные, идеально подходят для зимы.

: тёплые и плотные, идеально подходят для зимы. Со стрелками : элегантный вариант для делового стиля.

: элегантный вариант для делового стиля. С широким поясом: акцентируют внимание на талии.

Как носить леггинсы со штрипками

Верхняя одежда

С рубашкой оверсайз : создаёт стильный и расслабленный образ.

: создаёт стильный и расслабленный образ. С кардиганом : идеальный выбор для прохладных дней.

: идеальный выбор для прохладных дней. С пиджаком : добавляет строгости, особенно в сочетании с кожаными леггинсами.

: добавляет строгости, особенно в сочетании с кожаными леггинсами. С косухой : дерзкий лук для любителей рок-стиля.

: дерзкий лук для любителей рок-стиля. С пальто : элегантный вариант, особенно если пальто средней длины.

: элегантный вариант, особенно если пальто средней длины. С пуховиком : приталенные модели подчёркивают фигуру, а короткие пуховики — добавляют объёма.

: приталенные модели подчёркивают фигуру, а короткие пуховики — добавляют объёма. С тренчем: классическое сочетание для прохладного времени года.

Свитеры и кофты

Со свитшотом или худи : отлично подходит для повседневного образа.

: отлично подходит для повседневного образа. С водолазкой : стройный и лаконичный стиль для холодной погоды.

: стройный и лаконичный стиль для холодной погоды. С туникой: летний и лёгкий вариант, который хорошо смотрится с контрастными леггинсами.

Обувь для образа

Лоферы : на массивной подошве для создания расслабленного лука.

: на массивной подошве для создания расслабленного лука. Туфли : классические лодочки, надетые с леггинсами, штрипки фиксируют перед каблуком.

: классические лодочки, надетые с леггинсами, штрипки фиксируют перед каблуком. Кроссовки или кеды : подходят для спортивного стиля.

: подходят для спортивного стиля. Ботильоны и полуботинки: универсальный выбор для осени и зимы.

Кому подходят леггинсы со штрипками

Этот тренд стал популярным не только среди модниц, но и у звёзд. Леггинсы носят Рианна, Сара-Джессика Паркер, Мирослава Дума и другие знаменитости.

Они подчёркивают фигуру, визуально удлиняют ноги и подходят для разных типов телосложения.

Универсальный тренд

Леггинсы со штрипками — это удобная и стильная вещь, которая легко вписывается в любой гардероб. Экспериментируйте с цветами, тканями и аксессуарами, чтобы создавать неповторимые образы.

Уточнения

Лоси́ны или англ. ле́ггинсы (англ. leggings от leg "нога"), дольчики - разновидность штанов обтягивающего фасона.



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