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Универсальный гардероб: как шикарно сочетать длинную рубашку с брюками и юбками

3:37
Моя семья » Красота и стиль

Длинная рубашка — это универсальный предмет гардероба, который подойдёт для создания самых разных образов. Она сочетает в себе элементы классического стиля и непринуждённости, что делает её идеальным выбором для повседневной жизни и особых случаев.

Блондинка
Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Разберём, как носить длинную рубашку с разными предметами гардероба.

Что важно при выборе длинной рубашки

  • Крой: для базовых образов выбирайте удлинённые модели в стиле оверсайз, однако следите, чтобы плечевые швы не спадали слишком низко — это придаёт образу неряшливость.
  • Материал: верхний слой в многослойном образе должен быть из плотной ткани и темнее нижнего.
  • Цвет: белая рубашка — универсальный вариант. Она отлично сочетается с джинсами, кожаными брюками, юбками миди и шортами. Полоска также остаётся актуальным выбором.

Как подчеркнуть фигуру

  • Сочетание объёмов: избегайте комбинации длинной рубашки с другими объёмными вещами. Лучше выбрать облегающие брюки, юбки-карандаш или прямые шорты.
  • Обувь: для визуального удлинения ног подойдут каблуки, платформа или обувь в тон брюкам. Если выбираете плоскую подошву, отдайте предпочтение моделям без ремешков на щиколотке.

Идеи для образов с длинной рубашкой

С джинсами

Классическое сочетание. Длинная рубашка прекрасно смотрится с прямыми, расклешёнными или узкими джинсами.

Попробуйте заправить переднюю часть рубашки для акцента на талии. Для повседневного стиля подойдут кеды или лоферы.

С брюками

Для делового стиля комбинируйте рубашку с классическими брюками. Можно добавить ремень, чтобы подчеркнуть талию.

Льняные брюки подойдут для летних образов, а кожаные — для вечерних выходов.

С юбкой

Длинная рубашка хорошо сочетается с юбками любой длины. Юбка-карандаш или миди подчеркнёт женственность, а джинсовая или кожаная мини добавит дерзости.

Попробуйте завязать рубашку узлом, чтобы создать более структурированный образ.

С шортами

Для летнего гардероба длинная рубашка идеально подойдёт в комбинации с шортами. Носите её навыпуск с короткими шортами или заправьте переднюю часть в джинсовые или льняные шорты на высокой талии.

С вязаными вещами

В прохладное время года длинная рубашка хорошо смотрится с вязаными жилетами, свитерами или кардиганами. Многослойность добавит образу объёма и тепла.

С заправленными полочками

Если рубашка слишком длинная, попробуйте заправить только одну полочку. Это создаёт асимметрию и добавляет стиля.

С узлом

Завяжите рубашку узлом на талии, чтобы подчеркнуть фигуру. Такой способ подойдёт для юбок и брюк с высокой посадкой.

Вместо платья

Удлинённая рубашка может стать самостоятельным элементом образа. Дополните её широким ремнём, чтобы акцентировать талию, или носите с леггинсами. Обувь может быть самой разной: от сандалий до ботинок.

Универсальность длинной рубашки

Длинная рубашка — это находка для любого гардероба. Она легко адаптируется под повседневные и деловые образы, а также становится ключевым элементом многослойных комбинаций.

Главное — соблюдать баланс между объёмами и не перегружать образ аксессуарами.

Уточнения

Руба́шка (уменьшит., руба́ха, от рус. руб, руби́ть, также верхняя сорочка или классическая сорочка) — вид одежды, относящийся к верхнему нательному белью.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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