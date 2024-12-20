Трендовые обвесы для сумок: что выбрать

2:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сумка — это не просто аксессуар, а отражение вашего стиля и настроения. Чтобы сделать её по-настоящему уникальной, можно добавить декоративные элементы.

Фото: commons.wikimedia.org by Wen-Cheng Liu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сумка

Тренд на украшение сумок не нов, но сегодня он актуален как никогда. Рассмотрим восемь популярных идей, которые легко адаптировать под свой стиль.

Милые игрушки

Если вы любите всё милое и "кавайное", добавьте на сумку брелоки в виде мягких игрушек, зайчиков или медвежат.

Такие аксессуары подойдут поклонницам азиатской культуры или тем, кто хочет добавить образу лёгкости. Мягкие игрушки можно сшить самостоятельно из фетра или купить готовые.

Цепи и металл

Для поклонниц гранжа и дерзких образов подойдут массивные цепи, кожаные шнурки, ключи и даже миниатюрные замки. Такой декор добавит сумке драматизма и подчеркнёт бунтарский характер.

Спортивные увлечения

Если вы любите спорт, украсьте сумку миниатюрным брелоком в виде теннисного мяча, сноуборда или других спортивных символов. Такой аксессуар может стать началом разговора с единомышленниками.

Винтаж и ностальгия

Украсьте сумку антикварными часами, ключами или подвесками с блошиного рынка. Если у вас сохранились ретро-гаджеты вроде пейджера или тамагочи, они тоже могут стать частью декора. Это подчеркнёт вашу любовь к истории и уникальности.

Бусы и банты

Объёмные браслеты, бусы или бантики из лент добавят сумке женственности. Их можно завязать на ручке или закрепить в виде подвески. Ленты из шёлка или фетра можно сделать своими руками для придания индивидуальности.

Шёлковый платок

Элегантный аксессуар, который всегда в моде. Завяжите шёлковый платок на ручке сумки, оставив концы свободно свисать. Это добавит утончённости и станет акцентом в образе в стиле "Old money".

Еда как декор

Брелоки в виде винограда, вишни или мороженого — неожиданный и весёлый способ украсить сумку. Такой декор добавит яркости и оригинальности, особенно если выбрать необычные комбинации, как, например, брелок в виде сетки с апельсинами.

Практичные аксессуары

Декор может быть не только стильным, но и полезным. Добавьте ключницу, краб для волос или вторую маленькую сумку.

На модных показах уже появились брелоки в виде кружек и даже обуви, что делает стильный и функциональный декор трендом.

Стиль в деталях

Украшение сумки — это возможность выразить свою индивидуальность и подчеркнуть стиль. Экспериментируйте с текстурами, цветами и материалами, создавая уникальный образ, который будет говорить о вас больше, чем любые слова.

Уточнения

Брело́к (от фр. breloque) — аксессуар; украшение, выполненное в виде подвески на цепочке, браслете, кольце для ключей и другом.

