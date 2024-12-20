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Многослойность и комфорт: 7 модных способов стилизовать футболку оверсайз

2:46
Моя семья » Красота и стиль

Футболка оверсайз — это базовый элемент гардероба, который может стать основой для создания самых разных образов.

Плиссированная юбка
Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Плиссированная юбка

Её свободный крой не только удобен, но и даёт массу возможностей для стилизации. Рассмотрим, как грамотно вписать её в повседневные и даже вечерние наряды.

История оверсайза: от протеста к тренду

Изначально оверсайз зародился как способ выражения свободы и независимости. В 50-е годы звёзды вроде Джеймса Дина популяризировали широкие вещи, а хиппи, панки и представители хип-хоп культуры продолжили традицию в 60-80-х годах. Сегодня оверсайз стал символом комфорта и универсальности.

Идеи для стилизации футболки оверсайз

С джинсами и брюками

  • Заправить переднюю часть: создаёт акцент на талии, идеально для джинсов с высокой посадкой.
  • Полностью заправить: делает образ более структурированным, особенно с ремнём.
  • Носить навыпуск: для расслабленного уличного стиля.
  • Завязать узлом: подчёркивает талию и добавляет игривости.

С юбкой

  • Заправить переднюю часть: подходит для юбок-карандаш или плиссе.
  • Навыпуск с короткой юбкой: создаёт контраст между свободным верхом и облегающим низом.
  • Завязать узел: идеальный вариант для летних юбок.

С шортами

  • Заправить частично или полностью: эффектно с джинсовыми или классическими шортами.
  • Навыпуск: дерзкий образ с короткими шортами.
  • Узел на талии: подчёркивает фигуру.

С жакетом

  • Добавьте объёмный жакет поверх футболки. Контраст объёмов создаёт модный многослойный образ, подходящий как для повседневности, так и для офиса.

Как платье

  • Удлинённую футболку можно носить как самостоятельное платье. Дополните её кроссовками или сандалиями, а вечером накиньте джинсовую куртку.

Оверсайз для plus-size: особенности и советы

Футболка оверсайз подходит всем, независимо от размера. Чтобы образ был гармоничным:

  • Выбирайте длину чуть выше бедер.
  • Используйте плотные ткани, чтобы вещь держала форму.
  • Добавьте акцент на талию с помощью узла или частичной заправки.
  • Завершите образ обувью на каблуке, чтобы визуально вытянуть силуэт.

Универсальность и стиль

Футболка оверсайз — это must-have, который легко адаптируется под разные случаи. Сочетайте её с джинсами, юбками, шортами или носите как платье.

Главное — акцентируйте достоинства фигуры и не бойтесь экспериментов.

Уточнения

Футбо́лка - предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевается через голову.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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