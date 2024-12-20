Многослойность и комфорт: 7 модных способов стилизовать футболку оверсайз

2:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Футболка оверсайз — это базовый элемент гардероба, который может стать основой для создания самых разных образов.

Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Плиссированная юбка

Её свободный крой не только удобен, но и даёт массу возможностей для стилизации. Рассмотрим, как грамотно вписать её в повседневные и даже вечерние наряды.

История оверсайза: от протеста к тренду

Изначально оверсайз зародился как способ выражения свободы и независимости. В 50-е годы звёзды вроде Джеймса Дина популяризировали широкие вещи, а хиппи, панки и представители хип-хоп культуры продолжили традицию в 60-80-х годах. Сегодня оверсайз стал символом комфорта и универсальности.

Идеи для стилизации футболки оверсайз

С джинсами и брюками

Заправить переднюю часть : создаёт акцент на талии, идеально для джинсов с высокой посадкой.

: создаёт акцент на талии, идеально для джинсов с высокой посадкой. Полностью заправить : делает образ более структурированным, особенно с ремнём.

: делает образ более структурированным, особенно с ремнём. Носить навыпуск : для расслабленного уличного стиля.

: для расслабленного уличного стиля. Завязать узлом: подчёркивает талию и добавляет игривости.

С юбкой

Заправить переднюю часть : подходит для юбок-карандаш или плиссе.

: подходит для юбок-карандаш или плиссе. Навыпуск с короткой юбкой : создаёт контраст между свободным верхом и облегающим низом.

: создаёт контраст между свободным верхом и облегающим низом. Завязать узел: идеальный вариант для летних юбок.

С шортами

Заправить частично или полностью : эффектно с джинсовыми или классическими шортами.

: эффектно с джинсовыми или классическими шортами. Навыпуск : дерзкий образ с короткими шортами.

: дерзкий образ с короткими шортами. Узел на талии: подчёркивает фигуру.

С жакетом

Добавьте объёмный жакет поверх футболки. Контраст объёмов создаёт модный многослойный образ, подходящий как для повседневности, так и для офиса.

Как платье

Удлинённую футболку можно носить как самостоятельное платье. Дополните её кроссовками или сандалиями, а вечером накиньте джинсовую куртку.

Оверсайз для plus-size: особенности и советы

Футболка оверсайз подходит всем, независимо от размера. Чтобы образ был гармоничным:

Выбирайте длину чуть выше бедер.

Используйте плотные ткани, чтобы вещь держала форму.

Добавьте акцент на талию с помощью узла или частичной заправки.

Завершите образ обувью на каблуке, чтобы визуально вытянуть силуэт.

Универсальность и стиль

Футболка оверсайз — это must-have, который легко адаптируется под разные случаи. Сочетайте её с джинсами, юбками, шортами или носите как платье.

Главное — акцентируйте достоинства фигуры и не бойтесь экспериментов.

Уточнения

Футбо́лка - предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевается через голову.



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