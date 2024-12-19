Новогодние тренды для женщин plus size: комфорт и стиль

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Новогодняя ночь — идеальный момент для экспериментов с образом, особенно если вы хотите подчеркнуть свои достоинства и почувствовать себя уверенно.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Пышные формы — не повод скрываться за скучными нарядами. Звёздный стилист Катя Гершуни поделилась советами, как выбрать идеальный наряд, который сделает вас королевой вечеринки.

Выбираем наряд по типу фигуры

Первое, что нужно сделать, — определить тип фигуры. От этого зависит, какие зоны лучше подчеркнуть, а какие скрыть. Подбирайте одежду строго по размеру: слишком тесные вещи лишь подчеркнут недостатки.

Тип фигуры "груша": тонкие плечи, узкая талия, но объёмные бёдра. Выбирайте платья с акцентом на декольте или руках — бюстье, вырез "лодочка", модели с открытыми плечами. Бёдра можно скрыть пышной юбкой или, наоборот, подчеркнуть облегающим нарядом.

Тип фигуры "бокал": стройные ноги, но широкая плечевая зона. Вам подойдут короткие шорты или юбки в сочетании с блестящим жакетом. Высокие каблуки завершат образ.

Тип фигуры "яблоко": объёмная талия. Выбирайте платья-коконы или модели яйцевидной формы, которые мягко обрисовывают силуэт. Добавьте акцент на аксессуары и яркую обувь.

Цвета и принты — ваши друзья

Забудьте стереотипы о том, что яркие цвета не подходят plus size. Смело выбирайте насыщенные оттенки: красный, изумрудный, бордовый или золотой. Они добавят энергии и настроения вашему образу.

Главное — избегать слишком сложных принтов, если у вас нет опыта в их комбинировании. Однотонные ткани с легкими акцентами будут выглядеть выигрышно.

Аксессуары и обувь

Добавьте индивидуальности с помощью ярких деталей. Эффектные серьги, массивные браслеты или оригинальное колье способны преобразить даже самый простой наряд.

Что касается обуви, выбирайте туфли или ботильоны необычного дизайна. Это может быть обувь с пайетками, вышивкой или необычной формой каблука. Главное, чтобы она была комфортной, ведь Новый год — это танцы до утра!

Уверенность — ваш главный аксессуар

Чтобы блистать на вечеринке, достаточно найти наряд, который подойдёт вашему силуэту, и добавить к нему яркие детали. Не бойтесь экспериментов и цветовых решений.

Помните: главное — комфорт и уверенность в себе.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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