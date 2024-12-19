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Как фолиевая кислота влияет на выпадение волос и седину

2:54
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина, которая пережила беременность, наверняка помнит, как волосы становились гуще, сильнее и блестящими. Этот эффект во многом связан с фолиевой кислотой — синтетической формой витамина B9, которая активно используется для развития плода. Но может ли этот витамин помочь вернуть пышность волос после родов или просто в период стресса?

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Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Что такое фолиевая кислота и почему она важна для волос?

Фолиевая кислота — это синтетическая версия витамина B9, который встречается в природе в таких продуктах, как темные листовые овощи, бобовые, яйца. Этот витамин играет важную роль в производстве клеток, включая клетки волос. Он способствует росту новых клеток и поддерживает здоровье уже существующих.

"Фолиевая кислота необходима для нормального роста волос и ногтей. Она помогает делать волосы толще, улучшает их блеск и ускоряет рост", — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.

Преимущества фолиевой кислоты для волос

Если в вашем организме достаточно фолата, волосы становятся более густыми, перестают выпадать и сединить. Также этот витамин предотвращает истончение волос и помогает им расти быстрее.

Кто должен принимать фолиевую кислоту?

Недостаток витаминов группы B, в том числе фолиевой кислоты, может привести к усталости, головным болям, перепадам настроения, высыпаниям на коже и даже изменению пигментации волос. Если вы замечаете такие симптомы, возможно, вам не хватает этого витамина.

Как правильно принимать фолиевую кислоту?

Рекомендуемая дозировка — около 400 мкг в день. Однако перед тем как начать принимать добавки, стоит проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Переизбыток фолиевой кислоты может вызвать головную боль, тошноту, сыпь и другие неприятные симптомы. Важно помнить, что добавки нужно принимать с осторожностью и только при необходимости.

Естественные источники фолиевой кислоты

Дерматологи советуют начинать с природных источников витамина B9.

"Лучше всего получать фолиевую кислоту из продуктов, таких как брокколи, темно-зеленые овощи, бобовые и яйца", — добавляет Ирина.

Как избежать дефицита фолата?

Важно поддерживать уровень фолиевой кислоты не только через диету, но и контролировать уровень стресса. Стресс ослабляет иммунную систему, что может привести к выпадению волос и нарушению обмена веществ. Поэтому медитация, прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек и умеренная физическая активность помогут сохранить здоровье ваших волос.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (англ   lang="en">Folic acid, CAS-код 59-30-3, брутто-формула C19H19N7O6) — лекарственное средство, синтетический витамин В9 (Вс). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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