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Слишком много диет? Как это мешает похудению

3:47
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Задумывались ли вы, почему, несмотря на усилия, лишние килограммы не уходят? Вроде бы вы перестали есть сладкое и мучное, но вес все равно не уменьшается. Знакомо? Причины могут быть гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

1. Нет дефицита калорий

Для того чтобы организм начал расщеплять жиры, нужен дефицит калорий. Это значит, что вы должны тратить больше энергии, чем получаете с пищей. Успех в снижении веса зависит от того, как удастся сбалансировать потребление и расход калорий.

2. Малоподвижный образ жизни

Если вы много сидите, лежите или стоите в одном положении, обмен веществ замедляется. Это особенно влияет на циркуляцию крови: мышцы, которые не активны, пропускают меньше капилляров, что снижает метаболизм.

3. Ограничение калорий

Многие исследования показали, что для продления жизни и улучшения здоровья важно снизить общее количество калорий в рационе, а не только убрать сахар или жиры. Это открытие ещё в 1934 году продемонстрировали ученые, которые показали, как сокращение калорийности пищи увеличивает продолжительность жизни.

4. Рост мышц

Если вы регулярно тренируетесь, но вес не уходит, возможно, у вас эндоморфное телосложение. Это тип тела с высокой склонностью к накоплению жира, но и мышечная масса при таком типе нарастает быстрее. Вам нужно больше усилий, чтобы избавиться от жира, и при этом мышцы будут расти.

5. Неправильный прием пищи

Если ваш рацион сбит, это может влиять на обмен веществ. Например, фастфуд забивает организм токсинами и сахаром, что нарушает нормальное функционирование обмена веществ. Кроме того, регулярные перекусы и поздние ужины тоже могут замедлить процесс похудения.

6. Резкие диеты

Слишком строгие диеты могут привести к стрессу для организма, нарушению обмена веществ и даже к гормональному дисбалансу. Вместо того чтобы резко исключать продукты, лучше находить баланс между правильным питанием и умеренными ограничениями.

7. Недостаток жиров и белков

Без достаточного количества жиров и белков ваше тело не будет правильно усваивать витамины и минералы, что в итоге может привести к проблемам с костями, зубами и обменом веществ. Нехватка белка также может привести к накоплению жидкости в организме.

8. Недосыпание

Недавние исследования показали, что недостаток сна влияет на уровень гормона кортизола, который способствует накоплению жира. Здоровый сон (от 8 до 10 часов) помогает нормализовать гормональный баланс и ускоряет процесс похудения.

9. Психологический стресс

Нервное напряжение может подрывать ваши усилия в борьбе с лишним весом. Когда уровень стресса высок, организм начинает вырабатывать кортизол, который способствует накоплению жира. Хороший сон и расслабление помогут снизить уровень стресса и ускорить процесс похудения.

10. Нехватка упорства

Одной из главных причин, почему вес не уходит, является недостаток упорства. Если вы не видите результатов сразу, это не значит, что вы не продвигаетесь вперед. Процесс снижения веса требует времени, терпения и последовательности. Помните: изменения происходят постепенно, и успех приходит к тем, кто не сдаётся.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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