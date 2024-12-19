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Секреты диетического питания: сахарозаменители, которые стоит избегать

2:20
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Сладкое — это не только вкусно, но и приятно: долька шоколадки или кусочек пирога сразу поднимают настроение. Они способствуют выработке гормонов удовольствия, таких как дофамин и серотонин, и дают быстрый заряд энергии. Тем не менее, для многих людей тяга к сладкому вызывает проблемы с фигурой и лишними килограммами.

Ваза с сахаром
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваза с сахаром

Отсутствие контроля над потреблением сахара может привести к лишнему весу, ведь избыток сахара, как и других простых углеводов, превращается в жир. В особенности это актуально весной, когда хочется сбросить пару килограммов перед летним сезоном. И именно тогда на помощь приходят сахарозаменители.

Какие сахарозаменители лучше выбрать?

В поисках здоровой альтернативы сладкому мы часто обращаемся к подсластителям. Например, диетическая кола обещает нам сладкий вкус без калорий, благодаря синтетическим веществам, таким как аспартам, сахарин или ацесульфам калия. Эти вещества слаще сахара в сотни раз, не усваиваются организмом и практически не содержат калорий. Но их использование вызывает вопросы, особенно в отношении безопасности при беременности или кормлении.

Однако есть и более натуральные заменители сахара, которые тоже популярны. Это фруктоза, эритрит, сорбит, стевия и инулин. Они содержат калории, но, как правило, являются безопасными и рекомендованы для диабетиков. Также среди популярных натуральных подсластителей можно выделить мед, стевию и сироп агавы.

О чем стоит помнить?

Хотя сахарозаменители могут быть полезными для тех, кто хочет сократить потребление сахара, важно помнить о некоторых рисках. В первую очередь, употребление подсластителей в больших количествах может привести к неправильному восприятию калорийности пищи, что иногда приводит к перееданию. Также на данный момент нет достоверных данных, подтверждающих, что сахарозаменители способствуют стойкому снижению веса.

Чтобы извлечь из подсластителей максимум пользы, важно внимательно следить за их количеством в рационе и всегда проверять состав продуктов.

Уточнения

Сте́вия (лат. Stévia) — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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