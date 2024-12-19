Подготовка к свадьбе: что сделать с лицом и телом для идеального образа

Подготовка к свадьбе — это не только выбор платья и составление списка гостей. Для многих женщин это еще и шанс выглядеть как никогда красиво. Часто для этого они обращаются к пластическим хирургам. Однако какие операции становятся актуальными перед этим важным событием? Георгий Карапетян, профессор и пластический хирург, рассказал о самых популярных процедурах, которые женщины выбирают перед свадьбой.
Сейчас пластическая хирургия перед свадьбой в России не так популярна, как, скажем, косметология. Хотя свадьба — важное событие, многие женщины решают привести себя в порядок с помощью более щадящих методов, таких как инъекции или процедуры ухода за кожей. Однако для юбилейных дат или важнейших торжеств, как свадьба детей или внуков, многие женщины начинают думать о более серьезных вмешательствах.
Георгий Карапетян отмечает, что к хирургическим вмешательствам чаще всего прибегают женщины в более зрелом возрасте, когда косметология уже не способна устранить явные возрастные изменения. Например, с возрастом лицо подвергается гравитационной деформации, и в этом случае пластическая хирургия может вернуть утраченную форму.
При подготовке к важным событиям, таким как юбилеи, некоторые женщины рассчитывают сделать операцию в последние недели перед торжеством. Это большая ошибка, так как пластическая хирургия требует значительно больше времени на восстановление, чем косметологические процедуры.
"Минимальный срок восстановления после хирургического вмешательства — три месяца", — говорит Карапетян.
Это время необходимо, чтобы не осталось видимых следов операции, таких как рубцы. А вот конечный результат проявится только через 6-12 месяцев. Для сравнения, косметологические процедуры, как инъекции или аппаратная косметология, могут дать результаты через 2-3 недели.
Существует несколько операций, которые чаще всего выбирают женщины перед важными торжествами:
Если вы планируете операцию перед важным событием, стоит подумать об этом заранее. Даже если вам кажется, что у вас есть время, лучше записаться на консультацию как минимум за полгода до важной даты. Это даст возможность не только провести операцию, но и пройти необходимое восстановление и добиться желаемого эстетического результата.
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