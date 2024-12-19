Подготовка к свадьбе: что сделать с лицом и телом для идеального образа

3:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подготовка к свадьбе — это не только выбор платья и составление списка гостей. Для многих женщин это еще и шанс выглядеть как никогда красиво. Часто для этого они обращаются к пластическим хирургам. Однако какие операции становятся актуальными перед этим важным событием? Георгий Карапетян, профессор и пластический хирург, рассказал о самых популярных процедурах, которые женщины выбирают перед свадьбой.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уколы красоты

Когда пора задуматься о пластике?

Сейчас пластическая хирургия перед свадьбой в России не так популярна, как, скажем, косметология. Хотя свадьба — важное событие, многие женщины решают привести себя в порядок с помощью более щадящих методов, таких как инъекции или процедуры ухода за кожей. Однако для юбилейных дат или важнейших торжеств, как свадьба детей или внуков, многие женщины начинают думать о более серьезных вмешательствах.

Георгий Карапетян отмечает, что к хирургическим вмешательствам чаще всего прибегают женщины в более зрелом возрасте, когда косметология уже не способна устранить явные возрастные изменения. Например, с возрастом лицо подвергается гравитационной деформации, и в этом случае пластическая хирургия может вернуть утраченную форму.

Сколько времени нужно на восстановление?

При подготовке к важным событиям, таким как юбилеи, некоторые женщины рассчитывают сделать операцию в последние недели перед торжеством. Это большая ошибка, так как пластическая хирургия требует значительно больше времени на восстановление, чем косметологические процедуры.

"Минимальный срок восстановления после хирургического вмешательства — три месяца", — говорит Карапетян.

Это время необходимо, чтобы не осталось видимых следов операции, таких как рубцы. А вот конечный результат проявится только через 6-12 месяцев. Для сравнения, косметологические процедуры, как инъекции или аппаратная косметология, могут дать результаты через 2-3 недели.

Популярные пластические операции перед важными датами

Существует несколько операций, которые чаще всего выбирают женщины перед важными торжествами:

Блефаропластика — коррекция век, будь то верхняя или нижняя, или полная круговая блефаропластика. Подтяжка лица — операции, направленные на омоложение и устранение морщин. Это могут быть СМАС-подтяжки, эндоскопический лифтинг, подтяжка лба и шеи. Липосакция — удаление лишнего жира из проблемных зон, таких как живот, бедра, талия. Маммопластика — коррекция формы молочных желез, не обязательно увеличение объема, а также подтяжка груди. Абдоминопластика — операция, направленная на уменьшение живота и восстановление тонуса брюшных мышц. Липофиллинг — введение собственного жира в зоны с дефицитом подкожно-жирового слоя, например, на тыльной стороне рук или лица.

Когда стоит записываться на операцию?

Если вы планируете операцию перед важным событием, стоит подумать об этом заранее. Даже если вам кажется, что у вас есть время, лучше записаться на консультацию как минимум за полгода до важной даты. Это даст возможность не только провести операцию, но и пройти необходимое восстановление и добиться желаемого эстетического результата.

Уточнения

Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.



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