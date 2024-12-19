Джинсы, которые снова в моде: как носить их этой зимой

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима этого года явно возвращает нас в прошлое — в моду снова вернулись джинсы, которые когда-то носили наши родители, а потом и мы. И вот, спустя десятилетия, эти модели снова на пике популярности! Мы решили разобраться, какие джинсы сейчас самые модные и с чем их носить. Помогает в этом стилист Маша Ведерникова, с 19-летним опытом в индустрии моды.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжая девушка в джинсах

Рваные джинсы: дерзкий стиль

Рваные джинсы вернулись, но с новым акцентом: из них не просто торчат нитки, они еще и покрыты пятнами разных оттенков — от выбеленных кислотой до желтоватых потертостей. Эти джинсы должны выглядеть так, будто вы только что вернулись с работы по ремонту мотоцикла или из неудачного поединка в грязи. Но как сочетать такие джинсы, чтобы не выглядеть как будто забыли дома домашку?

Стилист Маша Ведерникова рекомендует: "К рваным джинсам стоит подобрать вещи в безупречном состоянии, чтобы не попасть в "бомж-стайл".

Отличный выбор — оверсайз-свитер, интересная шуба из искусственного меха, или трендовый блейзер, который акцентирует внимание на широких плечах и сужающейся талии.

Обувь может быть любой: от каблучков киттен-хилл до массивных ботинок с протектором. Чтобы согреться в холодную погоду, выберите джинсы прямого кроя, но с потертостями и множеством карманов.

Клеш: джинсы, которые удлиняют ноги

Если хотите визуально удлинить ноги и подчеркнуть фигуру, выбирайте расклешенные джинсы. Этот стиль позволяет не только выглядеть стройнее, но и дарит массу вариантов для сочетания с верхней одеждой.

"Клеш прекрасно смотрится с короткими шубками или массивными бомберами", — советует стилист.

Для завершения образа можно добавить рубашку в клетку, чтобы подчеркнуть ковбойскую стилистику, или сапоги-казаки, которые идеально дополнят ваш наряд.

Белые джинсы: почему бы и нет?

Хотя белый цвет в зимнее время кажется немного непрактичным, он все же остается актуальным. Белые джинсы — это отличный выбор для создания праздничного, нарядного образа. Они идеально сочетаются с белоснежным свитером или даже полушубком из овчины. Монохромный белый образ — это всегда элегантно и свежо.

"Да, пусть все говорят, что белый — это не для зимы, но если вам нравится этот стиль, не бойтесь быть в нем!" — подчеркивает Ведерникова.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.