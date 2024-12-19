Процедура увеличения губ: что нужно знать о возможных рисках

Увеличение губ — популярная процедура, которая позволяет сделать губы более объёмными, выразительными и симметричными. В современной косметологии для этого используются различные методы, такие как инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты (в большинстве случаев применяется именно этот метод), липофилинг (пересадка собственной жировой ткани пациента) и хейлопластика (хирургическое вмешательство).
Перед тем как решиться на увеличение губ, важно обсудить с косметологом все детали процедуры. Вот некоторые важные вопросы, которые стоит задать специалисту:
Если у вас возникли осложнения после процедуры, немедленно обратитесь к специалисту, который проводил увеличение губ. Опытный врач сможет скорректировать ситуацию, предложив соответствующие методы лечения или восстановления.
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
Инъекционные имплантаты или филлеры (англ. «to fill» — «заполнить») — инъекционные препараты, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.