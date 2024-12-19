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Процедура увеличения губ: что нужно знать о возможных рисках

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Увеличение губ — популярная процедура, которая позволяет сделать губы более объёмными, выразительными и симметричными. В современной косметологии для этого используются различные методы, такие как инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты (в большинстве случаев применяется именно этот метод), липофилинг (пересадка собственной жировой ткани пациента) и хейлопластика (хирургическое вмешательство).

Увеличение губ
Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

Перед тем как решиться на увеличение губ, важно обсудить с косметологом все детали процедуры. Вот некоторые важные вопросы, которые стоит задать специалисту:

  • Какой препарат будет использоваться и почему?
    Узнайте о составе препарата, его производителе и опыте применения в косметологии.
  • Какие могут быть побочные эффекты и как с ними справляться?
    Побочные эффекты могут включать отёчность, покраснение, гематомы и синяки. Узнайте, как их предотвратить или уменьшить.
  • Есть ли фотографии "до" и "после", чтобы оценить работу специалиста?
    Посмотрите примеры работ косметолога и узнайте, как выглядели губы до процедуры и после неё.
  • Каков план действий в случае осложнений?
    Узнайте, что делать, если возникнут проблемы после процедуры, и как быстро они будут устранены.

Если у вас возникли осложнения после процедуры, немедленно обратитесь к специалисту, который проводил увеличение губ. Опытный врач сможет скорректировать ситуацию, предложив соответствующие методы лечения или восстановления.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

Инъекционные имплантаты или филлеры (англ. «to fill» — «заполнить») — инъекционные препараты, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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