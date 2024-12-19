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Секреты ухода за увядающей кожей, которые стоит знать

3:53
Моя семья » Красота и стиль

Забота о коже — это не только косметические процедуры, но и осознанный выбор, который мы делаем каждый день. От того, что мы едим, сколько спим, как ведём активность, зависит, как наша кожа выглядит. Хотите знать, как сохранить её молодой и здоровой?

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Важность питания для кожи

Что мы едим, прямо влияет на наше лицо. Диета, богатая антиоксидантами, витаминами и минералами, может существенно улучшить внешний вид кожи. Продукты с высоким содержанием витамина С, такие как цитрусовые, помогают бороться с возрастными изменениями, а рыба, фрукты и овощи защищают от вредных воздействий. Кроме того, нужно следить за количеством жиров и углеводов в рационе. Например, молочные продукты могут быть связаны с акне, а сложные углеводы (цельнозерновые продукты) способствуют здоровью кожи.

Витамины изнутри

Ваши антивозрастные кремы могут содержать витамин С и Е, но не забывайте про питание. Продукты, богатые этими антиоксидантами и минералами, такими как селен, помогают защитить кожу от повреждений солнечными лучами и замедляют процесс старения.

Спорт и кровообращение

Физическая активность улучшает кровообращение, что помогает питать кожу. Улучшение кровотока способствует выработке коллагена — основного элемента, который поддерживает упругость кожи. После тренировки не забывайте вымыть лицо, чтобы избежать загрязнений, а также избегайте тесной спортивной одежды, которая может раздражать кожу.

Сон — залог красоты

Правильный отдых — это основа для свежей и сияющей кожи. Недостаток сна вызывает опухшие глаза, тёмные круги и тусклый цвет лица. Спите 7-8 часов и следите за позой — например, сон на спине поможет избежать морщин.

Беременность и кожа

Беременность может повлиять на состояние кожи: растяжки, акне и пигментные пятна. Для борьбы с растяжками используйте увлажняющие средства, а вот с акне лучше всего обратиться к врачу. Проблемы с пигментацией можно минимизировать с помощью солнцезащитных кремов и химических пилингов.

Защита от солнца

90% повреждений кожи происходят под воздействием солнца. Чтобы предотвратить преждевременное старение и риск рака кожи, используйте солнцезащитные кремы с SPF 30 и выше. Также носите головные уборы и избегайте солнечных лучей в пик активности (с 10 до 14 часов).

Уход за увядающей кожей

С возрастом кожа теряет коллаген, и клеточный обмен замедляется. Чтобы замедлить старение, регулярно отшелушивайте кожу, увлажняйте её и избегайте прямого солнечного света. Используйте средства с ретиноидами для борьбы с мелкими морщинами.

Вредные привычки

Кофе и алкоголь могут обезвоживать кожу, вызывая её сухость и покраснение. Курение же разрушает коллаген, ускоряя старение и появление морщин. Лучше отказаться от этих привычек, чтобы поддерживать здоровье кожи.

Экология и очищение

Ежедневное воздействие загрязнений, выхлопных газов и сигаретного дыма — всё это повреждает кожу. Чтобы поддерживать её здоровье, регулярно очищайте лицо от загрязнений, используйте тоники и увлажняющие кремы, особенно в условиях городской жизни.

Зимний уход

Холодный воздух и отопление могут сушить кожу. Чтобы избежать сухости и шелушения, используйте увлажнители и не забывайте про солнцезащитный крем даже зимой.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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