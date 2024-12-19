Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологические часы и воспаление: когда иммунитет сильнее всего
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Стало известно, что будет модно в интерьере в 2025 году
Российское посольство разъяснило задержание туристов в Тунисе
Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма
Зачем зимой обрабатывать питомцев от блох и клещей?
Создайте дома уютную новогоднюю атмосферу — испеките очень простое песочное печенье
Запрет на кальяны и вейпы — Госдума принимает жёсткие меры
Как собаки помогают в воспитании детей

Как делать массаж гуаша и роллерами для домашнего лифтинга лица?

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Домашние процедуры для лица становятся всё популярнее, а гуаша и роллеры — идеальные помощники для ухода за кожей. Эти массажные инструменты помогают улучшить кровообращение, снять отёки и добиться эффекта лифтинга без дорогостоящих салонных процедур. Разберёмся, как правильно их использовать и получить максимальную пользу.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Гуаша: техника для расслабления и подтяжки

Гуаша — это массажная техника, пришедшая из китайской медицины. Инструмент в виде пластины из натурального камня помогает:

  • улучшить циркуляцию крови
  • уменьшить отёчность лица
  • подтянуть контуры кожи

Как правильно выполнять массаж?

Для правильного массажа нанесите на лицо масло или увлажняющий крем, чтобы инструмент легко скользил. 

  1. Начинайте с шеи. Двигайтесь от основания шеи вверх к подбородку, помогая лимфе циркулировать.
  2. Подбородок и овал лица. Ведите инструмент от центра подбородка к ушам. Это помогает подтянуть контуры лица.
  3. Щёки. Двигайтесь от носа к вискам, повторяя движение несколько раз.
  4. Область вокруг глаз. Используйте более мягкий угол пластины и массируйте от внутреннего угла глаза к вискам.
  5. Лоб. Начинайте от середины лба и двигайтесь к вискам, затем от бровей к линии роста волос.

Роллеры: удобный способ ежедневного ухода

Роллеры для лица имеют две стороны: большая часть для щёк, лба и шеи, а меньшая — для области вокруг глаз. Этот инструмент подходит для ежедневного использования, так как:

  • снимает напряжение мышц
  • улучшает лимфодренаж
  • делает кожу более упругой

Как правильно выполнять массаж?

Для массажа нанесите на лицо масло или увлажняющий крем, чтобы инструмент легко скользил. 

  1. Начните с охлаждения. Для усиления эффекта храните роллер в холодильнике.
  2. Шея и подбородок. Большой стороной роллера двигайтесь вверх от основания шеи к подбородку.
  3. Лицо. Ведите роллер от центра лица к краям: от носа к вискам и от подбородка к ушам.
  4. Область вокруг глаз. Маленьким роликом аккуратно проводите под глазами и над бровями.
  5. Лоб. Используйте большой ролик и двигайтесь от середины лба к вискам.

Интегрируйте эти массажные инструменты в свою рутину ухода, чтобы добиться здорового сияния и чёткого овала лица.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
В Афганистане презентовали первый грузовик местного производства
Авто
В Афганистане презентовали первый грузовик местного производства Аудио 
Анастасия Волочкова потратила внушительную сумму на оформление дома к Новому году
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова потратила внушительную сумму на оформление дома к Новому году Аудио 
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Экономика и бизнес
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Биологические часы и воспаление: когда иммунитет сильнее всего
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Стало известно, что будет модно в интерьере в 2025 году
Российское посольство разъяснило задержание туристов в Тунисе
Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма
Зачем зимой обрабатывать питомцев от блох и клещей?
Создайте дома уютную новогоднюю атмосферу — испеките очень простое песочное печенье
Запрет на кальяны и вейпы — Госдума принимает жёсткие меры
Как собаки помогают в воспитании детей
Ноябрьская статистика — как изменились продажи автомобилей по всему миру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.