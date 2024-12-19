Как делать массаж гуаша и роллерами для домашнего лифтинга лица?

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Домашние процедуры для лица становятся всё популярнее, а гуаша и роллеры — идеальные помощники для ухода за кожей. Эти массажные инструменты помогают улучшить кровообращение, снять отёки и добиться эффекта лифтинга без дорогостоящих салонных процедур. Разберёмся, как правильно их использовать и получить максимальную пользу.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Гуаша: техника для расслабления и подтяжки

Гуаша — это массажная техника, пришедшая из китайской медицины. Инструмент в виде пластины из натурального камня помогает:

улучшить циркуляцию крови

уменьшить отёчность лица

подтянуть контуры кожи

Как правильно выполнять массаж?

Для правильного массажа нанесите на лицо масло или увлажняющий крем, чтобы инструмент легко скользил.

Начинайте с шеи. Двигайтесь от основания шеи вверх к подбородку, помогая лимфе циркулировать. Подбородок и овал лица. Ведите инструмент от центра подбородка к ушам. Это помогает подтянуть контуры лица. Щёки. Двигайтесь от носа к вискам, повторяя движение несколько раз. Область вокруг глаз. Используйте более мягкий угол пластины и массируйте от внутреннего угла глаза к вискам. Лоб. Начинайте от середины лба и двигайтесь к вискам, затем от бровей к линии роста волос.

Роллеры: удобный способ ежедневного ухода

Роллеры для лица имеют две стороны: большая часть для щёк, лба и шеи, а меньшая — для области вокруг глаз. Этот инструмент подходит для ежедневного использования, так как:

снимает напряжение мышц

улучшает лимфодренаж

делает кожу более упругой

Как правильно выполнять массаж?

Для массажа нанесите на лицо масло или увлажняющий крем, чтобы инструмент легко скользил.

Начните с охлаждения. Для усиления эффекта храните роллер в холодильнике. Шея и подбородок. Большой стороной роллера двигайтесь вверх от основания шеи к подбородку. Лицо. Ведите роллер от центра лица к краям: от носа к вискам и от подбородка к ушам. Область вокруг глаз. Маленьким роликом аккуратно проводите под глазами и над бровями. Лоб. Используйте большой ролик и двигайтесь от середины лба к вискам.

Интегрируйте эти массажные инструменты в свою рутину ухода, чтобы добиться здорового сияния и чёткого овала лица.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



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