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Секреты идеального ухода за кожей в зависимости от времени года и климата

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Климат оказывает значительное влияние на состояние кожи, поэтому важно адаптировать уход в соответствии с погодными условиями. Летом, зимой, весной и осенью потребности кожи меняются, и косметику нужно выбирать и использовать с учётом этих изменений.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Летний уход

Летом кожа требует хорошего увлажнения и защиты от солнца. Используйте лёгкие кремы и гели с высоким SPF, которые предотвращают повреждение эпидермиса ультрафиолетом. Матирующие средства помогут справиться с избыточным блеском, а термальная вода освежит и увлажнит кожу в течение дня.

Зимний уход

В холодное время года кожа особенно уязвима из-за ветра и низкой влажности. Выбирайте интенсивные увлажняющие кремы с натуральными маслами и восками. Используйте питательные маски и сыворотки, которые создают защитный барьер и предотвращают сухость и раздражение.

Весенний уход

Весной стоит обновлять уходовую рутину, делая акцент на восстановлении и легкости. Используйте средства с антиоксидантами, которые укрепляют дерму и защищают от свободных радикалов. Лёгкие кремы и тоники помогут коже дышать и выглядеть свежей.

Осенний уход

Осень — время подготовки кожи к холодам. Применяйте питательные кремы и сыворотки с витаминами и минералами, которые восстанавливают кожу после лета. Используйте мягкие скрабы и эксфолианты для обновления клеток и удаления мёртвых частиц.

Адаптируйте свою косметику под климатические условия и сезон, чтобы ваша кожа всегда оставалась здоровой и сияющей.

Уточнения

Крем лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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