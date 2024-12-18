Секреты зимнего ухода за кожей, которые изменят вашу привычку к процедурам

Зима в Приморском крае — это не просто холод, это настоящее испытание для кожи. Морозы, пронизывающие ветры и особенности климата могут привести к неприятным последствиям для лица.
Как же защитить свою кожу и стоит ли делать косметические процедуры в это время года? Косметолог Елизавета Пугачева поделилась секретами ухода, которые помогут не навредить коже в зимний период.
Елизавета утверждает, что зимний период не накладывает строгих ограничений на косметические процедуры. Однако некоторые процедуры все же лучше отложить до весны. Например, пилинги рекомендуется проводить в более прохладное время года, начиная с сентября, когда жаркое лето уже позади, а кожа готова к обновлению. Важно помнить, что зимой кожа менее подвержена перегреву, и процедуры переносятся гораздо легче.
Тем не менее, если вы планируете отдых в теплых странах или на горнолыжных курортах, где солнце активно отражается от снега, то стоит повременить с такими процедурами, как пилинг, фотоомоложение или RF лифтинг.
"Такие процедуры лучше проводить за месяц или хотя бы за две недели до поездки, чтобы минимизировать риски", — объяснила косметолог.
В зимнее время можно безопасно проводить такие процедуры, как удаление родинок или пластические операции. Важно отметить, что в холодный период риск воспалительных осложнений значительно ниже. Солнечные лучи и высокая температура в летнее время могут стать причиной проблем в восстановительный период после операций.
Зимой кожа особенно нуждается в дополнительном уходе. Для защиты от холода косметолог рекомендует питательные кремы и маски, которые помогут сохранить увлажнение и не дадут эпидермису пересохнуть. Также важно использовать защиту от ветра и солнцезащитные средства, если вы планируете находиться на улице продолжительное время.
Елизавета Пугачева напомнила, что любое косметическое вмешательство должно проводиться только у профессионала, который подберет оптимальный подход с учетом сезона и состояния кожи, сообщает vostokmedia.com.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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