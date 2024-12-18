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Секреты зимнего ухода за кожей, которые изменят вашу привычку к процедурам

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Зима в Приморском крае — это не просто холод, это настоящее испытание для кожи. Морозы, пронизывающие ветры и особенности климата могут привести к неприятным последствиям для лица.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Как же защитить свою кожу и стоит ли делать косметические процедуры в это время года? Косметолог Елизавета Пугачева поделилась секретами ухода, которые помогут не навредить коже в зимний период.

Какие процедуры безопасны зимой?

Елизавета утверждает, что зимний период не накладывает строгих ограничений на косметические процедуры. Однако некоторые процедуры все же лучше отложить до весны. Например, пилинги рекомендуется проводить в более прохладное время года, начиная с сентября, когда жаркое лето уже позади, а кожа готова к обновлению. Важно помнить, что зимой кожа менее подвержена перегреву, и процедуры переносятся гораздо легче.

Тем не менее, если вы планируете отдых в теплых странах или на горнолыжных курортах, где солнце активно отражается от снега, то стоит повременить с такими процедурами, как пилинг, фотоомоложение или RF лифтинг.

"Такие процедуры лучше проводить за месяц или хотя бы за две недели до поездки, чтобы минимизировать риски", — объяснила косметолог.

Когда лучше делать процедуры?

В зимнее время можно безопасно проводить такие процедуры, как удаление родинок или пластические операции. Важно отметить, что в холодный период риск воспалительных осложнений значительно ниже. Солнечные лучи и высокая температура в летнее время могут стать причиной проблем в восстановительный период после операций.

Уход за кожей в зимние месяцы

Зимой кожа особенно нуждается в дополнительном уходе. Для защиты от холода косметолог рекомендует питательные кремы и маски, которые помогут сохранить увлажнение и не дадут эпидермису пересохнуть. Также важно использовать защиту от ветра и солнцезащитные средства, если вы планируете находиться на улице продолжительное время.

Елизавета Пугачева напомнила, что любое косметическое вмешательство должно проводиться только у профессионала, который подберет оптимальный подход с учетом сезона и состояния кожи, сообщает vostokmedia.com.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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