Экспресс-макияж в пути: что нужно, чтобы выглядеть безупречно

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Знаете, как сделать макияж быстро и эффективно в дороге? Телеведущая и модель Анастасия Вознюк (NASTYA VO) поделилась своими секретами экспресс-образа, который можно создать буквально за пару минут. Этот макияж не только поможет выглядеть свежо, но и придаст уверенности в любой ситуации.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Макияж на ходу: секреты от Анастасии Вознюк

В сумочке у Анастасии всегда есть компактный набор для быстрого макияжа. Для начала она наносит увлажняющий крем — важный шаг, чтобы кожа оставалась увлажненной и готовой к макияжу.

"Без хорошего ухода за кожей вообще не обойтись", — утверждает она.

Тональный крем остается дома, ведь Анастасия предпочитает использовать легкий скульптор и бронзер. Они быстро придают лицу свежий и здоровый вид, а также заменяют необходимость в сложных корректорах и пудре.

Для дополнительного сияния на лицо наносятся хайлайтер и румяна. Эти продукты легко наносятся и идеально подходят для макияжа в пути. Все, что нужно, — это пара движений, чтобы добавить лицу яркости и объема.

Глаза и губы: минимум усилий, максимум эффекта

Глаза — зона минимальных усилий. Анастасия использует карандаш, чтобы сделать акцент на линии роста ресниц, и добавляет немного туши. Это помогает подчеркнуть взгляд, не тратя много времени.

Что касается губ, то здесь нет необходимости в точности, как с помадой. Блеск для губ — идеальный вариант для макияжа на ходу. Легко наносится и придает губам свежий и ухоженный вид без лишних усилий.

Уход за кожей в дороге

Не забывайте, что макияж — это не только о внешности, но и о здоровье кожи. Анастасия рекомендует использовать легкие маски и кремы, которые помогут коже выглядеть отдохнувшей и увлажненной, даже если вы в пути. Все эти средства можно наносить прямо пальцами — так вы не только экономите место в сумочке, но и соблюдаете гигиену.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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