Отложите до лета — какие три средства макияжа вредят коже в холода

С наступлением осени стоит пересмотреть свои привычки в макияже, чтобы кожа чувствовала себя комфортно и выглядела здоровой. Известно, что в холодное время года некоторые продукты для макияжа могут повредить красоту кожи, вместо того чтобы подчеркнуть её.
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Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Александр Королёв, звёздный визажист и участник шоу "Мейкаперы" на телеканале "Пятница", рассказал, какие продукты для макияжа лучше избегать зимой.
Спиртосодержащие тональные основы: хотя плотность и стойкость тональных основ делают их полезными, ежедневное использование может ухудшить состояние кожи, если не изучить состав продукта перед покупкой. Предпочитайте продукты с деликатными формулами, ухаживающими компонентами и минимальным уровнем защиты от солнца (SPF).
Матовые текстуры: известно, что матовые текстуры подчёркивают шелушение на лице и губах, особенно в холодную погоду. Лучше отложить матовую помаду до тёплых времён, но если вам необходимо использовать её, попробуйте такой бьюти-хак: смешайте чайную ложку сахара с чайной ложкой мёда, помассируйте губы круговыми движениями в течение 1,5 минут, смойте тёплой водой и нанесите бальзам. После этого матовая помада ляжет ровно.
Средства на масляной основе: хотя масла в составе продуктов могут питать кожу, большинство историй о пользе масляных основ для кожи являются маркетинговыми и могут забивать поры, вызывая новые высыпания и другие проблемы с кожей.
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.