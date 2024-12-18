Отложите до лета — какие три средства макияжа вредят коже в холода

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением осени стоит пересмотреть свои привычки в макияже, чтобы кожа чувствовала себя комфортно и выглядела здоровой. Известно, что в холодное время года некоторые продукты для макияжа могут повредить красоту кожи, вместо того чтобы подчеркнуть её.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Александр Королёв, звёздный визажист и участник шоу "Мейкаперы" на телеканале "Пятница", рассказал, какие продукты для макияжа лучше избегать зимой.

Спиртосодержащие тональные основы: хотя плотность и стойкость тональных основ делают их полезными, ежедневное использование может ухудшить состояние кожи, если не изучить состав продукта перед покупкой. Предпочитайте продукты с деликатными формулами, ухаживающими компонентами и минимальным уровнем защиты от солнца (SPF). Матовые текстуры: известно, что матовые текстуры подчёркивают шелушение на лице и губах, особенно в холодную погоду. Лучше отложить матовую помаду до тёплых времён, но если вам необходимо использовать её, попробуйте такой бьюти-хак: смешайте чайную ложку сахара с чайной ложкой мёда, помассируйте губы круговыми движениями в течение 1,5 минут, смойте тёплой водой и нанесите бальзам. После этого матовая помада ляжет ровно. Средства на масляной основе: хотя масла в составе продуктов могут питать кожу, большинство историй о пользе масляных основ для кожи являются маркетинговыми и могут забивать поры, вызывая новые высыпания и другие проблемы с кожей.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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