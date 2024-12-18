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Как защитить волосы от повреждений при использовании горячих инструментов для укладки?

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Горячая укладка — неотъемлемая часть большинства повседневных образов, но частое использование фена, плойки и утюжка может сильно повредить волосы. Высокая температура делает их сухими, ломкими и тусклыми. Чтобы сохранить здоровье и красоту локонов, необходимо использовать термозащиту и знать альтернативные методы укладки.

Сушка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сушка волос

Термозащита для волос

Термозащитные средства — ваш лучший помощник в борьбе за здоровье волос. Они создают защитный слой, который уменьшает воздействие высоких температур. Лучше выбирать спреи и кремы с природными маслами и кератином. Наносите термозащитный продукт на влажные волосы перед использованием фена или плойки и распределяйте его по всей длине.

Альтернативные методы укладки

Плетение кос

Один из самых популярных и безвредных способов создания локонов. Заплетите волосы в плотные косы на ночь или на несколько часов. После их расплетения вы получите естественные локоны или мягкие волны без необходимости использования плойки или фена.

Использование бигудей

Современные бигуди сделаны из мягких материалов и позволяют завить волосы без теплового воздействия. Закрутите локоны на бигуди на несколько часов или на ночь, а затем аккуратно снимите их, расправляя руками или расческой.

Стайлинг с муссами и пенками

Нанесите мусс или пенку на влажные волосы. Эти средства создадут текстуру, объём и форму без необходимости в плойке или утюжке.

Используйте термозащитные средства и пробуйте альтернативные методы укладки, чтобы сохранить здоровье и красоту волос.

Уточнения

Выпрямитель волос (щипцы для волос, утюжок для волос, плойка) — бытовое устройство, предназначенное для выпрямления волос, придания им объёма или изменения формы (гофре, волна и т. д.). 

Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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