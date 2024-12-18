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Создайте незабываемый праздничный образ с глиттером

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Глиттер в макияже — отличный способ добавить яркости и праздничного настроения образу. Однако важно использовать его аккуратно, чтобы блестки выглядели элегантно. Вот несколько стильных способов, как добавить глиттер в макияж для праздников и вечеринок.

Женщина, макияж
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж

Глиттер на глаза

Глиттер на веках — популярный выбор для создания эффектного образа. Используйте небольшое количество блестящего пигмента в уголках глаз или на подвижной части века. Можно комбинировать глиттер с нейтральными тенями, чтобы подчеркнуть глаза без избыточного блеска.

Глиттер в макияже губ

Добавьте немного блесток в центр губ для яркого акцента. Можно использовать блеск с глиттером или добавлять блестящий пигмент поверх матовой помады. Такой акцент станет отличным завершением праздничного образа.

Глиттер на скул и тело

Нанесите глиттер на скулы или декольте для создания сияющего эффекта. Используйте фиксирующий спрей, чтобы блестки держались дольше.

Советы по использованию глиттера

  • Минимализм в акцентах: не наносите блестки везде — выбирайте одно ключевое место.
  • Баланс образа: комбинируйте глиттер с матовыми текстурами для контраста.
  • Качественные средства: используйте косметический глиттер, безопасный для кожи.

Следуйте этим советам и создавайте стильный макияж с глиттером, который будет смотреться ярко и утонченно.

Уточнения

Гли́ттер — разноцветные декоративные, крупные и рассыпчатые блёстки.

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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