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Проверенные способы борьбы с вросшими волосами

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Вросшие волосы — распространённая проблема после бритья или депиляции. Они не только портят внешний вид, но и могут вызывать раздражение и воспаление. Правильный уход и профилактические меры помогут вам сохранить кожу гладкой и здоровой.

Бритьё ног
Фото: flickr.com by Mario A. P., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бритьё ног

Почему появляются вросшие волосы?

Они возникают, когда волос после бритья или депиляции не может выйти наружу и начинает расти под кожей. Причины включают: частое бритьё, неправильное направление роста волос и недостаточный уход за кожей.

Профилактика вросших волос

Правильное бритьё

Используйте острый бритвенный станок и брейтесь по направлению роста волос. Применяйте гель или пену для бритья, чтобы снизить риск раздражения.

Депиляция с осторожностью

При восковой или сахарной депиляции следите за направлением роста волос. Не натягивайте кожу слишком сильно и выбирайте проверенные средства для депиляции.

Эксфолиация кожи

Регулярно используйте скрабы или мягкие щётки для тела. Это помогает удалить омертвевшие клетки кожи и освобождает вросшие волосы.

Как убрать вросшие волосы?

Если вросшие волоски уже появились:

  1. Приложите тёплый компресс на несколько минут, чтобы размягчить кожу.
  2. Используйте пинцет для аккуратного извлечения вросшего волоса.
  3. Обработайте место антисептиком и увлажните кожу питательным кремом.

Следуйте этим простым рекомендациям, чтобы минимизировать риск вросших волос и наслаждаться гладкой кожей после бритья или депиляции.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Депиля́ция — временное удаление волосяного покрова.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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