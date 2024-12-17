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Секреты домашнего педикюра для мягких и ухоженных ног

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Идеальный педикюр дома — это реальность, если знать правильные техники ухода за ногами. Регулярная забота позволит сохранить кожу мягкой, пятки гладкими, а ногти ухоженными и красивыми. Сегодня мы расскажем, как сделать педикюр в домашних условиях.

Носки
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Носки

Подготовка ног

Начните с расслабляющей ванночки для ног. Добавьте в тёплую воду морскую соль, несколько капель эфирного масла или травяной отвар. Подержите ноги 10-15 минут, чтобы размягчить кожу и подготовить её к обработке.

Удаление ороговевшей кожи

После ванночки используйте пемзу или специальную тёрку для пяток. Обрабатывайте ступни лёгкими движениями, уделяя внимание загрубевшим участкам. Не применяйте силу, чтобы избежать повреждений. Завершите процедуру скрабом для ног — он удалит остатки мёртвых клеток и сделает кожу нежной.

Уход за ногтями

Подстригите ногти ровно, без закругления краёв, чтобы предотвратить их врастание. Используйте пилочку для придания формы и полировочный баф для гладкости. Нанесите масло на кутикулы и аккуратно отодвиньте их апельсиновой палочкой.

Увлажнение и защита

После педикюра нанесите питательный крем для ног или масло, уделяя особое внимание пяткам и пальцам. Наденьте хлопковые носочки для лучшего впитывания.

Регулярное выполнение педикюра в домашних условиях поможет сохранить здоровье и красоту ваших ног. Делайте процедуру раз в две недели, а также не забывайте о ежедневном увлажнении и небольших ванночках для поддержания мягкости кожи.

Уточнения

Педикю́р — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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