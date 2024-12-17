Красивая кожа в домашних условиях! Можно ли делать микронидлинг самостоятельно

Есть специальные устройства для домашнего микронидлинга. Этими устройствами являются дермапены или ручки для микронидлинга. Все зависит от того, к чему вы стремитесь, проводя эту процедуру.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Вы можете использовать микроиглы при проблемах с кожей, таких как шрамы, расширенные поры и в общем, всё, что связано с лицом. Но когда вы хотите вылечить что-то серьёзное, например, целлюлит и старые растяжки, мы рекомендуем вам обратиться к профессионалам.

Как часто нужно делать микронидлинг

Периодичность зависит от интенсивности процесса. Для глубоких воздействий вам потребуются длинные иглы, для менее значительных процедур — короткие.

Чем длиннее иглы, тем больше времени потребуется для заживления кожи и, следовательно, тем больший промежуток между сеансами вам придется делать. Как правило, вы можете проводить менее интенсивную терапию каждые 2-4 недели, а более интенсивные следует повторять через 4-6 недель.

Уточнения

Микронидлинг (греч. μικρός — малый, англ. needle — игла, также англ. collagen induction therapy) — косметическая процедура, направленная на улучшение состояния кожи и заключающаяся в нанесении множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты.



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