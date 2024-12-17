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Пять секретов косметолога для сияющей кожи в мороз

1:12
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Зимой сухая и чувствительная кожа требует особого внимания, ведь холодный воздух и перепады температур могут ухудшить её состояние, вызывая трещины и шелушение.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Косметолог Ирина Созинова делится пятью важными рекомендациями, чтобы сохранить кожу здоровой в холодное время года. Во-первых, увлажнение — ключевая часть ухода. Наносите питательные кремы сразу после душа, а для губ используйте бальзамы с натуральными маслами, такими как кокосовое или аргановое, чтобы предотвратить сухость.

Во-вторых, защита от холода важна — выбирайте защитные кремы без воды, чтобы они создавали барьер и защищали кожу от пересыхания.

В-третьих, питание изнутри играет важную роль: включите в рацион Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, которые укрепляют защитные функции кожи. Для чувствительной кожи избегайте агрессивных процедур, таких как жесткие скрабы, и используйте мягкие средства.

Наконец, не забывайте пить воду — она поддерживает гидратацию кожи и её эластичность, даже зимой.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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