Как ускорить рост волос с помощью простых процедур

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Длинные и здоровые волосы — это цель, к которой стремится каждая девушка. Однако процесс их отращивания требует терпения и правильного подхода. Трихолог Алла Шалиева делится полезными советами, которые помогут ускорить рост волос.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Сушка волос

Во-первых, важно сократить частоту мытья головы — шампунь очищает, но также удаляет полезные вещества, которые способствуют здоровью волос.

Во-вторых, контрастный душ с холодной водой помогает не только закрыть чешуйки волос, но и стимулирует рост новых волос. Подравнивание кончиков волос — еще один ключевой момент. Секущиеся концы, если не обрезать регулярно, могут остановить рост волос, так как повреждения "ползут" вверх.

Наконец, выбор наволочки также важен: шелковые и атласные ткани предотвращают спутывание волос, снижая их выпадение и ломкость.

Все эти простые, но эффективные шаги помогут вам приблизиться к вашей мечте о красивых и здоровых волосах.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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