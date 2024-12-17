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Пять причин, почему руки шелушатся зимой и как с этим бороться

1:08
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Зимой многие сталкиваются с проблемой шелушения кожи рук, которое может приносить значительный дискомфорт. Причин этого явления несколько.

Женские руки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женские руки

Одна из главных — низкая влажность воздуха, которая в холодное время года снижается как на улице, так и в помещениях из-за отопления. Это приводит к потере влаги кожей, особенно если не следить за состоянием рук.

Частое мытье, особенно с использованием горячей воды и мыла, также удаляет защитный жировой слой, делая кожу более уязвимой. Ветер и холод могут обветривать кожу, сужая сосуды и уменьшая кровоток, что снижает поступление питательных веществ.

Недостаточный уход за кожей и использование агрессивных средств для мытья или дезинфекции усугубляют ситуацию. Чтобы справиться с шелушением, специалисты советуют использовать увлажнители воздуха, носить перчатки и применять питательные кремы с натуральными маслами.

Также рекомендуется наносить более густые кремы на ночь, используя перчатки для лучшего эффекта.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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