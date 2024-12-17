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Месяц без макияжа: как это изменит вашу кожу и жизнь

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Отказ от макияжа на месяц может стать настоящим бьюти-экспериментом, который принесет не только улучшение состояния кожи, но и даст возможность переосмыслить свои приоритеты.

Девушка смывает макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж

Специалисты, такие как топ-визажист Ксения Бохо, отмечают, что в этот период кожа сможет восстановиться, уменьшатся воспаления и акне. Также вы освободитесь от рутинных процедур, сэкономив время, которое можно посвятить более продуктивным занятиям, например, спорту или увлечениям.

Это время позволяет взглянуть на себя без макияжа, научиться любить свою естественную красоту и повысить уверенность в себе. Кроме того, отказ от косметики — это не только финансовая экономия, но и освобождение от стресса, вызванного необходимостью поддерживать идеальный внешний вид.

Месяц без макияжа может стать не только возможностью улучшить состояние кожи, но и важным этапом на пути к принятию себя и пониманию, что настоящая красота — внутри.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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