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Как предотвратить старение волос: четыре ключевых признака и способы борьбы

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Старение волос — процесс, с которым сталкивается каждый человек, но в отличие от старения кожи, он часто остается в тени. Важнейшими признаками старения волос являются седина, выпадение, истончение и ломкость.

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Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Основные причины этих изменений — возраст, генетика, гормональные нарушения, стрессы и недостаток питательных веществ. Процесс старения начинается с волосяных фолликулов, которые теряют питание и способность поддерживать здоровье волос.

Седина возникает не только по причине возраста, но и из-за болезней, таких как тиреоидит и анемия. Выпадение волос чаще связано с тем, что волосы не успевают восстанавливаться из-за недостатка питательных веществ или из-за стрессов и перегрузок.

Истончение и ломкость волос — результат потери кератина, который делает волосы крепкими и блестящими. Важно заботиться о волосах, используя средства с кератином, избегать стрессов и чрезмерного воздействия внешних факторов, таких как солнце.

Кроме того, рекомендуется поддерживать здоровый режим питания и следить за уровнем витаминов, чтобы замедлить процессы старения.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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