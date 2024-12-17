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Молодость изнутри: 9 важных правил правильного питания для красоты после 40 лет

2:37
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В возрасте после сорока лет многие люди начинают переосмысливать свой образ жизни. В это время приходит осознание, что поддерживать здоровый вес становится сложнее, похмелье после употребления алкоголя кажется невыносимым, а процесс восстановления после травм замедляется. Однако, несмотря на эти изменения, вероятность прожить долгую и полноценную жизнь значительно возрастает при правильной корректировке привычек.

Женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина

Начать следует с изменения рациона питания. Вот несколько рекомендаций специалистов:

  1. Пейте молоко. Стакан молока с высоким содержанием жира после занятий спортом поможет замедлить снижение мышечной массы, которое происходит с возрастом. Молоко также содержит кальций для укрепления костей.
  2. Откажитесь от БАДов. Врачи предупреждают, что многие биодобавки могут быть дорогими и даже вредными. Вместо этого, сосредоточьтесь на правильном питании, включающем достаточное количество витаминов и питательных веществ.
  3. Сократите перекусы. Старайтесь не есть во время просмотра телевизора и ешьте медленно, тщательно пережёвывая пищу.
  4. Исключите фастфуд. Продукты быстрого приготовления содержат искусственные добавки, которые ускоряют старение организма.
  5. Добавьте пробиотики в рацион. Воспаления в кишечнике ускоряют старение организма и ухудшают состояние кожи. Пробиотики, такие как лактоферрин в йогурте, помогут оздоровить микрофлору кишечника и улучшить состояние кожи.
  6. Перейдите на средиземноморскую диету. Замените красное мясо на птицу и рыбу, замените растительное масло на оливковое, увеличьте потребление овощей, фруктов, бобовых, чечевицы, миндаля и подсолнечных семечек. Также добавьте куркуму для профилактики артрита и депрессии.
  7. Сократите потребление сахара. Сахар стимулирует процесс гликирования белков, который вызывает старение организма и развитие заболеваний.
  8. Пейте кофе. Одна чашка кофе в день не повредит, а кофеин в умеренных количествах снижает риск развития болезни Альцгеймера и повышает физическую работоспособность.
  9. Умеренное употребление алкоголя. Хотя полностью отказываться от алкоголя не обязательно, с возрастом стоит сократить его употребление на несколько дней в неделю, ориентируясь на свою индивидуальную норму.

Уточнения

Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет:

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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