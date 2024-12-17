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Чем питается Брижит Макрон, чтобы выглядеть стройной и намного моложе своего возраста?

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Брижит Макрон, супруга президента Франции, сохраняет прекрасную форму и моложавый вид благодаря грамотному подходу к питанию.

Брижит Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Брижит Макрон

Известно, что первая леди Франции не следует популярным диетам, таким как алкалиновая или фастинг, а предпочитает включать в свой ежедневный рацион не менее 10 различных сезонных овощей и фруктов.

Диетолог Фрэнки Филлипс, которого цитирует Maire Claire, высоко оценивает такой подход, считая его одним из лучших способов сохранить здоровье и продлить молодость. Овощи и фрукты являются источником клетчатки и питательных веществ, которые помогают предотвратить развитие хронических заболеваний и способствуют общему укреплению организма.

Среди овощей и фруктов, которые особенно полезны для поддержания молодости и здоровья, можно выделить шпинат, красный перец, яблоки, авокадо и брокколи. Шпинат богат лютеином и зеаксантином, красный перец содержит много витамина С и каротина, яблоки — пектин, авокадо — витамин E, а брокколи — кверцетин.

Уточнения

Брижи́т Мари́-Клод Макро́н (фр. Brigitte Marie-Claude Macron, урожд. Троньё (фр. Brigitte Trogneux), ранее — Озьер (фр. Auzière), род. 13 апреля 1953, Амьен) — французский общественный деятель и преподаватель, супруга 25-го президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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