Брижит Макрон, супруга президента Франции, сохраняет прекрасную форму и моложавый вид благодаря грамотному подходу к питанию.
Известно, что первая леди Франции не следует популярным диетам, таким как алкалиновая или фастинг, а предпочитает включать в свой ежедневный рацион не менее 10 различных сезонных овощей и фруктов.
Диетолог Фрэнки Филлипс, которого цитирует Maire Claire, высоко оценивает такой подход, считая его одним из лучших способов сохранить здоровье и продлить молодость. Овощи и фрукты являются источником клетчатки и питательных веществ, которые помогают предотвратить развитие хронических заболеваний и способствуют общему укреплению организма.
Среди овощей и фруктов, которые особенно полезны для поддержания молодости и здоровья, можно выделить шпинат, красный перец, яблоки, авокадо и брокколи. Шпинат богат лютеином и зеаксантином, красный перец содержит много витамина С и каротина, яблоки — пектин, авокадо — витамин E, а брокколи — кверцетин.
Брижи́т Мари́-Клод Макро́н (фр. Brigitte Marie-Claude Macron, урожд. Троньё (фр. Brigitte Trogneux), ранее — Озьер (фр. Auzière), род. 13 апреля 1953, Амьен) — французский общественный деятель и преподаватель, супруга 25-го президента Франции Эмманюэля Макрона.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.