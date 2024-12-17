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Как вернуть мягкость ногам: три простых шага, которые помогут

1:28
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Если вы столкнулись с проблемой сухости и огрубевшей кожи на ногах, важно правильно определить ее причину. Причиной могут быть не только недостаток витаминов, но и грибковые инфекции, или чрезмерное использование пилингов и пемзы. Если же причина не столь серьезная, стоит обратиться к простым, но эффективным методам ухода за кожей.

Пятки женские
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Пятки женские

Начните с размягчения кожи с помощью ванночки, в которой растворены эпсомская соль и молоко, с добавлением эфирного масла. Такой раствор помогает смягчить загрубевшую кожу, а если добавить ромашку или лаванду, можно усилить эффект.

После размягчения приступаем к отшелушиванию. Здесь важно не перестараться, так как чрезмерное использование пемзы может привести к еще большему огрубению кожи. Пемзу можно использовать раз в неделю, а в другие дни воспользоваться мягким скрабом на основе молотого кофе, соли и оливкового масла.

Заключительный этап ухода — увлажнение. Для этого необходимо приготовить натуральный бальзам, который можно сделать из кокосового, миндального и оливкового масла, а также пчелиного воска и масла ши. Такой бальзам поможет не только увлажнить, но и заживить кожу.

Используя эти простые средства, можно вернуть мягкость и ухоженность ногам без дорогих процедур и косметических средств.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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