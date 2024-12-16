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10 ошибок при похудении, которые мешают достичь желаемого результата

1:11
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Когда весы не показывают желаемый результат или ваш вес то падает, то снова увеличивается, это может быть результатом множества распространенных ошибок при похудении.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Одна из них — это полагание на строгие диеты, которые замедляют метаболизм, что в дальнейшем приводит к быстрому возвращению потерянных килограммов. Пропуск завтрака и перекусывание без учета калорий также могут саботировать усилия по снижению веса, увеличивая потребление калорий в течение дня.

Важно не только следить за тем, что вы едите, но и за тем, сколько едите, особенно учитывая калории в напитках. Налегание на нежирные продукты или отказ от молочных продуктов могут быть ошибочными решениями, так как не всегда приводят к снижению калорийности, а иногда даже увеличивают её.

Преувеличение значения пересиживания на машине, частые фастфуды и постановка нереалистичных целей тоже могут быть неэффективными при попытках снизить вес. Правильный подход — это реалистичные цели, правильное питание и учет всех факторов, включая физическую активность и потребление жидкости.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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