Как выбрать пластическую операцию, чтобы быть неотразимой на праздниках

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Новый год — время перемен. Почему бы не начать его с обновленной версии себя? Пластическая хирургия — это отличный способ преобразиться, и для этого не обязательно ждать долгие месяцы. Профессор Тигран Алексанян, главный врач клиники Art Plastic, рассказал о трех популярных операциях, которые помогут вам выглядеть прекрасно уже на новогодних праздниках.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уколы красоты

1. Ринопластика: новый нос — новая уверенность

Вы когда-нибудь думали, что ваше лицо могло бы выглядеть по-другому, если бы не некоторые особенности, такие как кривой нос или горбинка? Иногда даже небольшие несовершенства могут стать причиной комплексов и повлиять на самооценку. В таких случаях ринопластика — это решение, которое кардинально изменит ваш облик.

"Многие считают ринопластику сложной и долгой операцией, которая требует много времени на восстановление. Это правда, что полное восстановление может занять до 12 месяцев. Но вот хороший момент: уже через 10-14 дней после снятия шины Денвера (наружного фиксатора) видимый результат будет на лицо. И к Новому году вы сможете с гордостью смотреть на себя в зеркало и чувствовать себя уверенно на всех праздниках", — объясняет профессор Алексанян.

Ринопластика — это не просто операция, это шанс на новый взгляд на себя. Конечно, необходимо соблюдать все рекомендации врача, чтобы избежать осложнений, но разве это не небольшая цена за возможность исполнить мечту?

2. Блефаропластика: взгляд, который покоряет

Блефаропластика — это операция, которая поможет вам избавиться от излишков кожи и жировых отложений вокруг глаз, а также «гусиных лапок». Если вы давно мечтаете о том, чтобы ваши глаза выглядели более выразительными и открытыми, эта процедура — отличное решение. С помощью блефаропластики можно не только избавиться от мешков и темных кругов под глазами, но и добиться модного «кошачьего» взгляда с приподнятыми уголками глаз.

"Реабилитация после блефаропластики занимает всего 7-14 дней. Маленькие отеки и синяки — это нормальное явление, которое исчезает через несколько дней. Результат будет заметен сразу, а эффект от операции сохраняется на 10-15 лет", — говорит профессор Алексанян.

Если вы хотите встретить Новый год с свежим и отдохнувшим взглядом, блефаропластика — это быстрый способ добиться результата.

3. Маммопластика: гармония и уверенность

Привлекательная грудь — это не только символ женственности, но и способ почувствовать себя уверенно в своем теле. Маммопластика включает как увеличение груди, так и подтяжку или редукцию, а также коррекцию сосков. Эти процедуры помогают женщине улучшить пропорции фигуры и вернуть себе уверенность в своем теле.

"Коррекция груди — более масштабная операция, чем ринопластика или блефаропластика, и требует больше времени на восстановление. Но если вы планируете операцию заранее, новогодние праздники могут стать отличным временем для реабилитации. В течение этого времени можно комфортно пройти восстановление и к праздникам быть готовой продемонстрировать новый образ", — отмечает Тигран Алексанян.

Маммопластика — это шанс не только изменить внешний вид, но и стать увереннее в себе, почувствовать себя в своем теле гармонично.

Важный момент перед операцией

Перед тем как решиться на пластическую операцию, обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным хирургом. Пластический хирург должен оценить индивидуальные особенности вашей внешности, обсудить риски и противопоказания, а также подобрать оптимальный метод и план реабилитации. Правильный подход и выбор специалиста — это залог успешного результата.

Почему стоит воспользоваться шансом на перемены?

Новогодние праздники — отличное время для того, чтобы начать новую жизнь. Не упустите шанс стать лучшей версией себя и подарить себе уверенность в себе. Пластическая операция может помочь вам не только измениться внешне, но и обрести уверенность в себе, что станет основой для яркого и успешного 2025 года, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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